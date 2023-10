Oroscopo del sabato, le previsioni del 28 ottobre segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni nell'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, sabato 28 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla vostra fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Non volate troppo in alto, e otterrete così quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate. L’amore va… È appagante essere accolti da sguardi amichevoli e lasciarsi cullare dalla beata sensazione di essere amati per quello che si è.

Toro

Gli affari di cuore sono sotto la protezione di Venere, pertanto, se dovete chiarire un malinteso con il partner, approfittatene e dialogate. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po’ dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità. Mostratevi disponibili alle novità, sperimentate con fiducia le terapie naturali e alternative: ne trarrete molto giovamento.

Gemelli

La Luna in Ariete dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla e serena: ideale per una rimpatriata di amici o parenti. Un pranzetto semplice e gustoso e una passeggiata nel parco daranno il ‘la’ al vostro buonumore. Nel caso doveste incontrare una persona nuova, per una volta lasciatevi guidare dalla vostra intuizione senza stare troppo a pensare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con l’astro d’argento in aspetto di quadratura, qualche frizione con familiari, colleghi e vicini è prevedibile. Meglio lasciarvi sbollire ignorando il vostro malumore… Tenete un profilo basso sul lavoro ed evitate di imporre a tutti i costi una vostra idea. Anche se vi sentite un po’ ‘acciaccati’, il vostro stato di salute è buono e siete al riparo dall’insidia di malanni stagionali.

Leone

Gli astri, schierati dalla vostra parte, posizionano la casa e la famiglia al primo posto dei vostri interessi. Un parente in difficoltà, bisognoso di compagnia, potrebbe trovare in voi il suo angelo custode. Tutto ok sul fronte professionale: grazie alle influenze positive del cielo, potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti o i vostri sottoposti.

Vergine

Fortunatamente per voi è la giornata dell’armistizio… Oggi appoggiandovi alla Luna, in transito nell’ottavo Campo, ripartite con il passo giusto. Buone notizie. Le idee, la vitalità e la forza non mancano, come le opportunità per concludere buoni affari! Energie da spendere per centrare o focalizzare un obiettivo. Nuovi interessi e dialoghi finalmente sereni col partner.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna vi rema contro. Sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi, non solo nel quotidiano ma anche in ambito familiare. Giornata alquanto complicata per le faccende amorose: prendete tempo se non sapete che pesci pigliare, di fronte a qualcuno che in passato vi ha fatto un po’ soffrire e che ora torna pentito.

Scorpione

Approfittate di questa giornata per concedervi un po’ di relax. Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito. Favorite il benessere mantenendovi informati sulla qualità del cibo che mangiate e leggendo un libro sulla sana alimentazione.

Sagittario

Le rivitalizzanti influenze di Mercurio e Luna continuano a farsi sentire. Approfittate del momento favorevole per varare proposte e iniziative. Sarà soprattutto Mercurio a fornirvi gli strumenti necessari per essere vincenti in ogni campo. Novità in vista in campo amoroso! Chi ha chiuso una storia deve metterci una bella pietra sopra: è tempo di aprirsi al nuovo

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 28 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Complice il passaggio della Luna in Ariete, la giornata non vi trova di buonumore. Una grana familiare scombina i vostri programmi. Confidate e affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un amico, troverà meglio di voi la soluzione più efficace! Se avete interrotto l’attività fisica è il momento di ricominciare. Ricordate il sempre valido detto: “Mens sana in corpore sano”.

Acquario

Gli astri vi regalano uno sprint eccezionale per operare trasformazioni. Nemmeno l’opposizione della famiglia frena la vostra corsa! Sul lavoro niente e nessuno può farvi cambiare idea: l’intima sicurezza di agire in accordo con i vostri desideri è di per sé garanzia di riuscita. L’intesa con la persona amata guadagna punti. I singoli escono dal club, gettano il distintivo alle ortiche.

Pesci

A voi piace divertirvi, stare in compagnia di gente giusta, con la quale dividere l’entusiasmo e numerosi interessi. Attenti solo a non svuotare il bancomat: qualcuno potrebbe lanciarsi in spese selvagge, qualche altro perdere una somma di denaro, altri ancora affrontare un’uscita inattesa. L’intesa con la persona amata sarà vivace e punteggiata da ricorrenti scoppi di passione.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay