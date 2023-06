Oroscopo del giorno, i segni fortunati del 4 giugno: Leone “giocherellone”, Sagittario senza freni

Oroscopo di oggi, domenica 4 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 4 giugno: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

La Luna si trova ancora nel segno amico del Sagittario. Approfittate di questa energia positiva per ampliare i vostri orizzonti e per guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Le cose stanno per migliorare e ve ne accorgerete presto, ben prima di quanto possiate immaginare.

Toro

La presenza di Mercurio nel vostro segno vi regala un bel po’ di ottimismo. Oggi saprete vedere le cose sotto la prospettiva migliore e riuscirete a fare il punto su alcune situazioni che un tempo sembravano un po’ confuse. Un’occasione speciale è in arrivo: cercate di non farvela sfuggire.

Gemelli

Con la Luna in opposizione in Sagittario oggi potreste sentire un forte desiderio di libertà e di esplorazione, ma allo stesso tempo potreste anche sentire una certa inquietudine o insoddisfazione con la vostra situazione attuale. Forse per oggi prevarrà il turbamento!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tutto sembra tranquillo oggi intorno a voi e dopo settimane un po’ tese potrebbe sembrarvi strano. Se lo situazione lo richiederà saprete come tirar fuori i denti e le unghie, ma per ora non si intravedono nuvole nello spazio del vostro orizzonte. Vi aspetta una domenica serena.

Leone

Se avete voglia di giocare e di divertirvi fatelo serenamente. Cosa importa se non siete più dei bambini? A maggior ragione avete bisogno di leggerezza e di gioia. Oggi sarete aiutati in questo dalla presenza armonica della Luna in Sagittario. Via libera al divertimento!

Vergine

Questa giornata non sarà lineare e tranquilla come vorreste. Gli influssi dissonanti della Luna in Sagittario vi fanno sentire un po’ a disagio, come se non riusciste a trovare la vostra dimensione. Forse è proprio così ma non c’è fretta di avere tutte le risposte.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non vi mancherà oggi una grande carica energetica grazie ai favori elargitivi generosamente dalla Luna in Sagittario. Riuscirete a portare a termine praticamente tutti i compiti che vi eravate prefissati e questo porterà anche ad un incremento dei vostri guadagni.

Scorpione

Giove in aspetto di opposizione nel segno del Toro vi spinge in questo periodo a preoccuparvi un po’ troppo della vostra situazione finanziaria che in realtà non è poi così terribile come vi sembra. Se vi sentite di dover risparmiare però fatelo, non è mai uno sbaglio!

Sagittario

Lasciatevi andare liberamente alle emozioni che provate: la presenza favorevole della Luna nel vostro segno è un ottimo indizio del fatto che l’amore può riservarvi delle sorprese inattese ma anche del tutto meritate. Stropicciatevi pure gli occhi: è tutto vero!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 4 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Saturno, il vostro pianeta governatore, si trova da un po’ in aspetto armonico nel segno dei Pesci e questa sua presenza solida e solidale al tempo stesso vi aiuterà tantissimo. Oggi vi metterete a tavolino a preparare un piano che vi servirà moltissimo in futuro.

Acquario

Gli aspetti positivi della Luna dal segno del Sagittario e del Sole da quello dei Gemelli vi permettono di affrontare questa giornata a tutta velocità e pieni di voglia di divertirvi. “Avventura” sarà la vostra parola d’ordine, anche a costo di prendervi qualche rischio che vi converrebbe evitare.

Pesci

Sia il Sole in Gemelli che la Luna in Sagittario sono in cattivo aspetto al vostro segno: non sarà una giornata particolarmente brillante. Meglio trascorrerla in totale relax, senza aspettarsi più di tanto: inutile affannarsi per nulla, voi questo lo sapete bene.

