Oroscopo di venerdì 5 gennaio, ecco i segni fortunati del primo weekend del 2024

Amore, lavoro, fortuna e soldi: ecco come andrà il primo venerdì del nuovo anno.

Oroscopo di oggi, venerdì 5 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna nel segno opposto – ma inoffensiva (o quasi), grazie ai contributi di Mercurio, Venere e Saturno che vi rendono superiori a certe piccole meschinità. Conviene tenere la mente impegnata, formulando progetti e organizzando come si deve l’agenda degli appuntamenti. Scrollatevi di dosso la pigrizia. Se non siete allenati per il jogging, optate per lunghe camminate.

Toro

Non siete fra i favoriti della Luna, perciò dovrete arrischiarvi a fare un po’ tutto da soli, senza aiuti esterni, né regole certe e sicure. Ecco che anche la mansione più semplice non sarà poi così semplice: porterà via più tempo del previsto. A ravvivare un rapporto affettivo un po’ “congelato”, ci penserà un pizzico di gelosia. Sarà il condimento ideale per una serata coi fiocchi.

Gemelli

Il giorno è abbastanza buono, perciò non ci sono grossi pericoli contro i quali mettervi in guardia. Diciamo che il rischio più grosso che correte è quello della distrazione che può portarvi a non ascoltare quanto vi viene detto o richiesto. In amore, seguite il vostro cuore, se non volete ritrovarvi di nuovo a strappare i petali delle margherite: già conoscete le risposte che cercate.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Una nube compare nel vostro cielo, ma non dovete preoccuparvene. Un comportamento più accomodante da parte vostra vi farà evitare una discussione animata con la persona amata; cercate quindi di assecondare le sue proposte, anche per alleggerire l’atmosfera. Una perfetta organizzazione vi mette in grado di affrontare qualsiasi situazione, anche quella più complicata.

Leone

Questa giornata vi vuole bene, vi agevola, stimola la vostra socievolezza. Sarete disponibili ad ascoltare i problemi di chi vive accanto a voi, a capirli e a cercare di risolverli. Vi sentirete pieni di fiducia verso il partner: amore sarà soprattutto essere veri amici, potersi dire tutto senza preoccupazione ed ombre. Anche i single avranno più di un motivo per essere contenti.

Vergine

Il momento è davvero incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggior impegno. Fate del movimento fisico e lunghe passeggiate a piedi, senza dimenticare la cura del vostro aspetto. Un evento speciale, quale una dichiarazione d’amore o un viaggio improvviso, renderanno la giornata alquanto stuzzicante.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Strepitosa questa giornata scandita dalla Luna nel vostro segno: siete più ricercati del solito dagli amici e sprigionate un fascino sottile che attirerà a voi l’interesse delle persone che incontrerete. Splendida l’intesa con la persona amata, sia sotto il profilo sentimentale che erotico. Favorita dalla sorte la caccia dei single e dei più giovani. Ottime performance nello sport.

Scorpione

Il cielo sopra di voi ha tutte le carte in regola per farvi concludere la settimana in bellezza. Apre le danze Marte (la grinta, la passione), da oggi in aspetto amico, domani, invece, sbarca la Luna che farà tutto il possibile per farvi terminare la settimana nel migliore dei modi. Nel frattempo la forma fisica si fa brillante e una nuova passione non vi fa dormire la notte…

Sagittario

Il cielo di questo periodo vi regala molte soddisfazioni! Sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari, e dedicare tempo a voi stessi, alle persone a voi care e alle cose che vi danno piacere. Non mancheranno programmi gustosi da condividere con gli amici del cuore, tanto meno momenti veramente deliziosi col partner.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 5 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna vi gira le spalle, ci sono tutti gli ingredienti per una giornata contraddittoria e nervosa. Avete in cantiere una quantità di progetti ma all’atto pratico non combinate nulla di produttivo, almeno fino a domani. Per recuperare le energie, non è necessario ricorrere a terme o beauty farm: anche una passeggiata nel parco è un ottimo ricostituente.

Acquario

Fate grandi progetti, è un momento eccezionale, non solo perché godete di prospettive particolarmente ampie, ma anche perché saprete organizzarvi in modo tale da renderne possibile la realizzazione sul piano pratico. Abili e fortunati come siete, riuscirete a portare a termine un sacco di cose. A cena con il partner o amici, parlerete di tutto, progetti nuovi compresi.

Pesci

Sebbene priva di fanfare e di effetti speciali, la giornata di oggi è comunque ammantata da un piacevole senso di tranquillità… Le soddisfazioni di carattere economico, seppure modeste, non mancheranno; tutto sta nell’accontentarsi. Il ménage di coppia ritrova l’interesse e gli stimoli dei tempi migliori, grazie a Marte in sestile. Buona, soddisfacente, la forma fisica.

