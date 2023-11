Pace fatta da Fiorello tra Francesco Totti e Luciano Spalletti

I due si sono dati appuntamento per un abbraccio all’ospedale Bambin Gesù, che entrambi frequentano per progetti di solidarietà

Pace fatta tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, in diretta a ‘Viva Rai2’, lo show di Fiorello tornato oggi sulla seconda rete.

L’ex capitano della Roma è stato ospite del programma nella nuova location del Foro Italico ma prima si è collegato dallo stadio Olimpico dove ha accennato, solo sul prato, ‘Grazie Roma’ di Venditti. Poi ha raggiunto nel glass Fiorello, il quale, avendo letto dell’apertura alla ‘pace’ tra Totti e il suo ex allenatore, ha chiamato Spalletti in diretta. I due si sono dati appuntamento per un abbraccio all’ospedale Bambin Gesù, che entrambi frequentano per progetti di solidarietà.