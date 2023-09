Palermo, 8 milioni di euro dalla Regione per riqualificare zona industriale di Carini

Otto milioni di euro per riqualificare le strade interne dell'agglomerato industriale di Carini, frutto dell'Accordo di programma quadro sottoscritto a luglio

Otto milioni di euro per riqualificare le strade interne dell’agglomerato industriale di Carini, frutto dell’Accordo di programma quadro sottoscritto a luglio fra Irfis Finsicilia e il commissario straordinario del governo della Zes Sicilia Occidentale, Carlo Amenta.

“Il governo regionale – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, nel corso della presentazione dell’intervento – si è posto l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di imprese e imprenditori del territorio, con misure finanziarie ma anche in termini di sicurezza e riqualificazione delle zone industriali: due elementi imprescindibili per richiamare interessi e capitali, garantire vivibilità e qualità della vita non solo per i lavoratori ma anche per gli utenti delle aziende insediate”.

“Entro fine dicembre la gara e in un anno lavori conclusi”

“La realizzazione di questo progetto a Carini, redatto da Irsap – ha sottolineato l’assessore – ha un cronoprogramma definito: entro dicembre la gara e nell’arco di un anno il completamento dei lavori. Questo obiettivo traccia una linea decisa e ferma rispetto alla rinascita di tutte le aree industriali in Sicilia. Quella di Carini è strategica e vedrà anche la nascita dei centri Rimed e Ismett, e dunque crescita e sviluppo con nuovo indotto a favore di tutto il territorio. Per attrarre nuovi investimenti nelle aree Zes della Sicilia dobbiamo rendere i siti industriali attrattivi ed efficienti, pertanto l’impegno del governo regionale resta concentrato sulla ridefinizione e sulla riperimetrazione delle aree presenti, sullo snellimento burocratico e nel rendere maggiormente fruibili e adeguate le aree industriali”.