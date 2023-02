A Paleremo “l’acqua non è potabile”: tutte le zone interessate

L’Amap che ha chiesto al Comune di emettere una nuova ordinanza per estendere l’ordinanza di non potabilità dell’acqua erogata

Si allarga la zona di Palermo dove l’acqua non è potabile.

A dirlo è l’Amap che ha chiesto al Comune di emettere una nuova ordinanza per estendere l’ordinanza di non potabilità dell’acqua erogata in corso dei Mille dal civico 528 al civico 566, in viale dei Picciotti da via Amedeo Aosta a via Salvatore Cappello, in via Puglisi da via Amedeo D’Aosta a via Alagna.

Per intero le vie:

Amedeo Aosta,

Cortile Padovani,

via Maurizio Quadrio,

via Alberto Mario,

via Canzio Stefano,

via Enrico Cosenz,

piazzale Anita Garibaldi,

via La Ferla (su via dei Picciotti),

via Alagna, via Carlotto Ermanno,

Fondo Tinnirello,

via Enrico Fardella,

via Santa Miloro,

piazza fratelli Sant’Anna,

via Antonio Pigafetta,

via Giovanni Corrao,

vicolo Sant’Uffizio.

A queste l’acqua resta ancora non potabile nelle vie previste dalla scorsa ordinanza del 17 febbraio.

Tra le vie parte di: