Palermo cade in casa Genoa, 2-0 per i liguri: ottava sconfitta per i rosanero

La squadra di Eugenio Corini interrompe la striscia di risultati positivi (nove) e si ferma al sesto posto con 34 punti

Il Palermo cede 2-0 al “Ferraris” nel match valido per la ventiquattresima giornata di serie B in casa del Genoa e interrompe la striscia di risultati positivi (nove). Un gol per tempo consegnano la vittoria ai rossoblù di Alberto Gilardino (ex di turno) che mantengono il secondo posto in classifica. La squadra di Eugenio Corini incassa l’ottava sconfitta in campionato e si ferma al sesto posto con 34 punti. Pigliacelli e compagni escono comunque a testa alta alla fine di una partita nella quale hanno cercato di mettere in difficoltà la difesa dei liguri. E’ mancato forse quel pizzico di convinzione in più ma nel complesso i rosanero hanno giocato una buona partita. Il calendario adesso presenta alla truppa di Corini l’attesa gara casalinga contro il Frosinone. La sfida ai ciociari è in programma sabato 18 febbraio alle ore 14 al “Barbera”.

I moduli

Alberto Gilardino, ex rosanero, ora alla guida tecnica dei liguri, conferma il modulo 4-3-2-1: in porta Martinez; difesa con Hefti, Bani, Dragusin e Sabelli; a centrocampo Frendrup, Badelj e capitan Sturaro; Aramu e Gudmundsson schierati alle spalle della punta avanzata Coda. Eugenio Corini non si muove dal 3-5-2: Pigliacelli tra i pali; difesa con Mateju, Nedelcearu e Marconi; robusto centrocampo con Valente, la novità Verre (al posto di Segre), Damiani, Saric e Sala; il bomber e capitano rosanero Brunori in attacco con il sostegno di Di Mariano.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. All’8′ Marconi colpisce di testa su calcio d’angolo ma la conclusione del difensore rosanero termina fuori. Al minuto 26 il Genoa sblocca il punteggio: Gudmundsson vince un rimpallo e con un preciso rasoterra diagonale infila Pigliacelli per l’1-0 dei liguri. Il Palermo incassa ma è pronto a ripartire alla ricerca del pari: al 35′ Verre si muove bene in area rossoblù ma il tiro viene stoppato da Sabelli. I rosanero chiedono, vanamente, il fallo di mano del genoano. Il primo tempo scorre via senza sussulti. Nella seconda frazione di gioco Corini inserisce Gomes (al rientro dopo tre gare di stop per un infortunio alla mano) al posto di Damiani. Al 2′ Gudmundsson gonfia la rete rosanero ma il gol è annullato per fuorigioco di Coda. Gioco sospeso per una manciata di minuti per consentire i soccorsi ad un tifoso ospite sugli spalti. Al 16′ colpo di testa di Bani facile preda per l’attento Pigliacelli. Il tecnico del Palermo prova a dare una scossa alla sua squadra e opera due cambi: in campo Tutino e Broh al posto di escono Di Mariano e Saric. Al 23′ ancora girandola di cambi, su entrambi i fronti. Gilardino (27′) inserisce Strootman, Puscas e Dragus al posto di Aramu, Coda e Sturaro. Risponde Corini con l’ingresso in campo di Segre e Soleri, escono Valente e Verre. Occasione per i rosanero al 32′: il neoentrato Soleri a due passi da Martinez calcia sul portiere. Un minuto dopo il Genoa sfiora il raddoppio: gran tiro di Gudmundsson e palla all’incrocio dei pali. Un giro di orologio e Tutino lascia partire una forte conclusione bloccata da Martinez. Al sesto su sette lunghissimi minuti di recupero il raddoppio del Genoa: errore in disimpegno dei rosanero e palla per Puscas che dalla fascia destra pesca al centro con un cross il neoentrato Jagiello: tocco vincente e 2-0.

Il tabellino

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6; Hefti 5.5, Bani 6, Dragusin 6, Sabelli 6; Frendrup 6, Badelj 6, Sturaro 6 (27’st Dragus 5.5); Aramu 5.5 (27’st Strootman 5.5), Gudmundsson 6,5 (43’st Jagiello 6); Coda 5.5 (27’st Puscas 5.5). In panchina: Semper, Czyborra, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Calvani, Boci. Allenatore: Gilardino 6

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 5, Nedelcearu 5.5, Marconi 6; Valente 5.5 (28’st Segre 6), Verre 5.5 (28’st Soleri sv), Damiani 5.5 (1’st Gomes 5.5), Saric 5.5 (20’st Broh 5.5), Sala 6; Brunori 5.5, Di Mariano 5.5 (20’st Tutino 6). In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Buttaro, Aurelio, Lancini. Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 6

Reti: 26’pt Gudmundsson, 51’st Jagiello

Note: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 25185. Ammoniti: Sabelli, Hefti, Mateju,

Angoli: 5-3. Recupero: 2′; 7′.