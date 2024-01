Palermo, confronto sul futuro del personale comunale

I rappresentanti della VII Commissione consiliare hanno incontrato l’assessore Falzone e la dirigente Ferrara per fare il punto sulle criticità presenti all’interno della macchina burocratica

PALERMO – Un confronto sulla dotazione del personale all’interno del Municipio e sugli obiettivi da perseguire per rendere la macchina comunale sempre più produttiva ed efficiente. Questi i principali contenuti dell’incontro che si è tenuto tra i rappresentanti della VII Commissione consiliare del Comune, l’assessore al Personale Dario Falzone e la dirigente alle Risorse umane Antonella Ferrara.

Numerose le problematiche relative al personale

Come si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa del Comune, sono state affrontate numerose problematiche relative al personale. Falzone, Ferrara e i consiglieri Pasquale Terrani, Fabio Giambrone, Giuseppe Mancuso e Fabrizio Ferrandelli hanno affrontato molti temi, tra cui la stabilizzazione degli Lsu, le assunzioni, i bandi ex articolo 110, le progressioni orizzontali e verticali, il passaggio a full time del personale di categoria C previsti per il 2024 (mentre per le categorie A e B è previsto entro il 2027 e per queste categorie la VII Commissione ha chiesto compatibilmente con le risorse disponibili la possibilità di anticipare i tempi), le assunzioni a contratto a tempo determinato di trenta vigili urbani a tempo determinato con fondi del ministero degli Interni. Si è posta l’attenzione anche sulla necessità di revisione della pianta organica dei vigili, che a oggi risulta essere in forte sofferenza.

L’assessore Falzone ha evidenziato che venti funzionari amministrativi assegnati ai Tributi sono il frutto di un accordo Stato-Comune, che queste assunzioni prevedono la durata di tre anni e che nella Finanziaria nazionale è previsto di trasformare questi contratti a tempo indeterminato.

Altra tematica affrontata sono le Postazioni anagrafiche e le Circoscrizioni municipali, che necessitano una revisione organizzativa per offrire servizi efficienti e di qualità ai cittadini.

Si è discusso inoltre della struttura di via Capinera che presenta molte criticità ed è utilizzata attualmente solo per cambi domicilio. L’assessore ha informato i consiglieri “che a giorni sarà fatto un sopralluogo dei tecnici per analizzare eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura e valutare, come richiesto da tantissimi residenti, il ripristino dei servizi anagrafici”.

I consiglieri rappresentanti della VII Commissione consiliare hanno concluso definendo “indispensabile il continuo e permanente dialogo di collaborazione istituzionale tra Commissione e assessorato al Personale, al fine del raggiungimento degli obiettivi che questa Amministrazione ha previsto all’interno del proprio programma”.