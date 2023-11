Palermo, incendio in bar: evacuata casa di riposo

Scatta l'ennesimo incendio in una zona nevralgica di Palermo. Si tratta del secondo rogo scoppiato nel giro di pochi giorni in un bar.

Scatta l’ennesimo incendio in una zona nevralgica di Palermo. Si tratta del secondo rogo scoppiato nel giro di pochi giorni al bar La Cassatella di viale Regione Siciliana, all’altezza di via Palmerino. Sono arrivate decine di segnalazioni ai Vigili del Fuoco. Il fumo ha raggiunto la strada. I residenti hanno percepito parecchio cattivo odore.

Evacuata casa di riposo, la prima ricostruzione

Paura percepita anche dal personale di una casa di riposo posta al primo piano del palazzo in si trova il locale. Gli ospiti della struttura sono stati fatti evacuare. Arrivata anche un’ambulanza del 118. Le stanze si sono riempite di fumo. Gli anziani sono stati accompagnati nel terrazzo in attesa che rientrasse la situazione. I pompieri hanno circoscritto le fiamme alla cucina e proprio ivi si era innescato il fuoco. Da una prima ricostruzione pare che l’incendio sia stato provocato dal guasto di una friggitrice. Lo stesso era già successo il 3 novembre, quando si era verificato il primo rogo. Il locale è stato messo in sicurezza e gli ospiti della casa di riposo hanno potuto fare rientro nelle loro stanze.