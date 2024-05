Palermo, il primo passo per la rinascita della Costa Sud

Inaugurati nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione della rete fognaria in via Messina Marine: un investimento da quasi 18 milioni di euro finalizzato anche al risanamento ambientale

PALERMO – “La realizzazione di questa opera potrà davvero valorizzare la Costa Sud della città”. Con queste parole il sindaco Roberto Lagalla ha salutato nella giornata di ieri l’avvio del cantiere di via Messina Marina. Gli interventi sono stati affidati alla Ati Neocos Srl–Viastrada Srl, la durata contrattuale è prevista in 910 giorni e l’investimento complessivo ammonta a 17.772.266,10 euro.

Nuovo sistema fognario in via Messina Marine

“L’avvio del cantiere per il nuovo sistema fognario in via Messina Marine – ha affermato il primo cittadino palermitano – è il frutto dell’impegno e della determinazione di questa Amministrazione nel superare gli ostacoli procedurali che in circa dieci anni ne hanno impedito la realizzazione. Di questo ringrazio, in particolare, il lavoro degli uffici dell’assessorato alle Opere pubbliche. Si tratta di un’opera che, da un lato, darà risposta alle utenze dei quartieri di Romagnolo, Bandita, Acqua dei Corsari e Sperone e, dall’altro, ha un altro grande obiettivo di natura ambientale che punta a far tornare balneabile una grande fascia del mare dei palermitani, quello della Costa Sud”.

I lavori si svilupperanno complessivamente per circa 4,5 chilometri, con la realizzazione di una rete a sistema separato per acque bianche e nere a servizio della zona Sud del capoluogo siciliano, di un impianto di sollevamento interrato e di manufatti di scarico a mare delle acque bianche trattate. Per tutti il tempo dei cantieri è prevista l’adozione di soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare l’impatto dell’opera sulla circolazione stradale.

Il mare della Costa Sud tornerà a respirare

“È una giornata importante per Palermo – ha commentato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando – perché con i lavori della nuova rete fognaria di via Messina Marine si avvia un’opera pubblica grazie a cui il mare di Romagnolo, della Bandita, di Acqua dei Corsari e dello Sperone tornerà finalmente a respirare. Si tratta del primo vero intervento di risanamento ambientale nella costa Sud della città”.

“Attraverso la raccolta delle acque piovane – ha aggiunto Orlando – e il trattamento delle acque nere in depuratore, la nuova rete fognaria permetterà di eliminare gli ‘scarichi a mare’: a lavori ultimati, l’obiettivo è far tornare balneabile un lungo tratto di costa. Questa opera pubblica, il cui iter era stato avviato anni fa e, dopo un lungo stop, abbiamo adesso sbloccato, interessa una zona importante della città per troppo tempo trascurata, se non addirittura completamente dimenticata”.

“Stiamo dando concretezza – ha concluso Orlando – al programma dell’Amministrazione Lagalla che, tra i vari punti, prevede il recupero e la valorizzazione di aree che hanno un enorme potenziale, non solo abitativo ma anche economico e turistico come, appunto, quella della Costa Sud della città”.