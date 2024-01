Drammatico incidente in via alla Falconara a Palermo. Una 23enne è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Civico.

Drammatico incidente in via alla Falconara a Palermo. Una 23enne è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Civico. La giovane è rimasta incastrata nella sua vettura. I Vigili del Fuoco hanno liberato la ragazza dalle lamiere. Il sinistro, avvenuto per cause ancora da verificare, si è verificato la scorsa notte.