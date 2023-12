Ri-Gichiamo, nuova vita ai giocattoli usati per i bambini meno fortunati

Iniziativa di Uno@Uno in collaborazione con la Croce rossa e Poste italiane

PALERMO – È stato presentato nella sala monumentale futurista dello storico palazzo di Poste italiane il progetto di sostenibilità e solidarietà Ri-Giochiamo, che ridona vita ai giocattoli usati.

Promosso dall’associazione Uno@Uno con la collaborazione della Croce rossa e Poste italiane, il progetto consentirà ai bambini delle scuole primarie di Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania, di donare ad altri bambini meno fortunati un regalo per Natale e le successive festività.

“L’idea di questo progetto è nata nel 2015 – ha raccontato Giuseppe Cannavò, direttore innovazione di Uno@Uno – e dal 2018 abbiamo iniziato a collaborare con Poste italiane. Grazie a loro infatti siamo riusciti a raccogliere oltre 100 kg di peluche, una quantità enorme che trasportiamo con i loro camion. Ciò che viene raccolto sarà poi distribuito alla Croce rossa e alle associazioni di volontariato del nostro territorio”.

Dalla prossima settimana, dunque, nelle città coinvolte i portalettere di Poste italiane si recheranno negli istituti per raccogliere i giocattoli che i bambini avranno scelto e impacchettato. Magari accompagnati da un messaggio scritto su un biglietto per l’amichetto “sconosciuto”. I giocattoli, dopo essere stati verificati e confezionati, saranno poi ridonati. “Siamo partiti con questo progetto in una sola città – ha riferito Giuseppe D’Angelo, gestione operativa di Poste italiane – e adesso il ventaglio si è allargato a quattro città. Nello specifico su Palermo andremo alla Kalsa a distribuire i doni grazie all’associazione delle Artigianelle figlie di Sant’Anna”.

“Poste italiane – ha aggiunto – da sempre è sensibile al tema sociale e ancora una volta fornisce il contributo logistico e operativo affinché la filiera del prelievo e la successiva distribuzione avvenga con successo e in modo agevole”.

“Noi – ha sottolineato Alessandra Bellavia, delegato Croce rossa italiana di Caltanissetta – ci occupiamo prevalentemente di distribuire questi giocattoli con l’obiettivo di alleviare le sofferenze e le difficoltà che vivono questi bambini nella loro quotidianità. Questa iniziativa viene portata avanti nel periodo natalizio, ma speriamo che la collaborazione fattiva con Uno@Uno si sviluppi anche durante il corso dell’anno. Anche se restano in silenzio, le famiglie che hanno bisogno sono veramente tante, per cui questo è un importante contributo che possiamo fornire soprattutto per i bambini”.

Oltre ai rappresentanti della Croce rossa e Poste italiane, erano presenti all’evento gli organizzatori del progetto che hanno illustrato come è nata l’idea e come si è sviluppata nel tempo, coinvolgendo sempre più istituti e raccogliendo sempre più giocattoli.

Nell’ultima edizione, nelle sole province di Caltanissetta e Palermo, sono stati raccolti oltre seicento chilogrammi di giocattoli: “Questo è il terzo anno che l’Ics Rita Borsellino partecipa all’iniziativa – ha dichiarato la docente di scuola primaria dell’Istituto Angela Cassarà – e i bambini la aspettano con gioia perché hanno già fatto un corso preparatorio. È una bella idea perché coinvolge sia i bambini che le famiglie, incentivando il senso di generosità e altruismo”.

“Oggigiorno – ha concluso – è più importante educare i bambini a donare rispetto al passato, perché adesso ottengono quello che vogliono dai genitori con molta più facilità ed è difficile per loro comprendere che ci sono altri che non troveranno nulla sotto l’albero. Inoltre, in questa fascia d’età i bambini hanno un senso del possesso molto sviluppato, quindi educarli al concetto del dono è difficile ma molto importante”.