Palermo: riscaldamento scuole, Tamajo “al lavoro per risolvere problemi”

“Continuiamo a lavorare incessantemente per affrontare le problematiche legate agli impianti di riscaldamento nelle scuole”. Lo dichiara l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del comune di Palermo, Aristide Tamajo che sta incontrando in questi giorni in videoconferenza “insieme alla capo Area della Scuola e dell’Edilizia scolastica Maria Anna Fiasconaro, le dirigenti e i dirigenti delle scuole della città, per dare indicazioni sull’utilizzo dei quasi 4 milioni di euro che il Consiglio comunale, su impulso del sindaco Lagalla, ha stanziato per il mondo della scuola a fine dicembre”.

“È stato consegnato il bruciatore necessario per far ripartire l’impianto nel plesso Collodi della direzione didattica Alcide De Gasperi; domattina andremo sul posto per montarlo – spiega Tamajo -. Negli istituti comprensivi Abba Alighieri, Mattarella-Bonagia e Ilaria-Alpi la situazione è tornata alla normalità. All’Abba Alighieri e all’Ilaria Alpi abbiamo consegnato e montato un serbatoio, mentre nella scuola di via del Castoro abbiamo riavviato una valvola bloccata a causa dei due anni di inutilizzo per via del Covid”.