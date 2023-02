Palermo-Ternana 0-0, terzo pareggio consecutivo per i rosanero

Terzo pareggio consecutivo per i rosanero che agganciano Cagliari e Parma a 37 punti. Sabato 4 marzo i rosanero andranno a far visita al Pisa

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nel match del “Barbera” contro la Ternana, sfida della 27a giornata del Campionato Serie BKT. Gara piacevole per lunghi tratti e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni in campo: numerose le occasioni (doppio tentativo senza fortuna di Vido nel recupero) per sbloccare il match ma Pigliacelli e Iannarilli sono stati i migliori in campo. Terzo pareggio consecutivo per i rosanero che agganciano Cagliari e Parma a 37 punti. Sabato 4 marzo i rosanero andranno a far visita al Pisa, “corsaro” in casa del Parma (decide il gol di Toure): il match in casa dei nerazzurri toscani avrà inizio alle ore 14.

I moduli

Palermo in campo con il 3-5-2: davanti al portiere Pigliacelli, difesa con Mateju, Nedelcearu e Marconi; robusto centrocampo con Valente, Segre, Gomes, Broh e Masciangelo (prima gara da titolare); capitan Brunori al fianco di Tutino per scardinare la difesa umbra. Assenti Graves e Verre, Corini squalificato, in panchina c’e’ Salvatore Lanna. I rossoverdi di Cristiano Lucarelli con il 4-3-1-2: Iannarilli in porta; difesa con Diakité, Sorensen, Mantovani e Corrado; Di Tacchio, Cassata e, Coulibaly a formare la linea di centrocampo; Palumbo dietro le punte Falletti (ex rosanero) e Partipilo.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Dopo una manciata di secondi Brunori porta palla sulla destra e mette al centro ma Iannarilli è attento e blocca la sfera. Brivido per i rosanero al minuto 9: Corrado a tu per tu con Pigliacelli si fa ipnotizzare dal portiere rosanero. Sul pallone piomba Partipilo che calcia sulla traversa ma in fuorigioco. Ancora Ternana al 16′: colpo di testa di Mantovani e splendida risposta di Pigliacelli che si rifugia in angolo. Al 19′ ecco il Palermo con la girata di Tutino e palla che scheggia la traversa. Al 20′ Pigliacelli stende in area Partipilo ma l’arbitro, dopo un consulto al Var, segnala il fuorigioco. Al 28′ diagonale di Corrado con palla fuori. Il Palermo soffre la manovra d’attacco degli ospiti che, nel giro di due minuti, sfiorano il gol del vantaggio. Al 30′ Pigliacelli respinge con i piedi un colpo di testa ravvicinato di Diakitè. Sull’angolo seguente ancora Diakitè di testa con palla sul palo. Dopo un minuto di riposo squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Due cambi per il Palermo in aperura di seconda frazione di gioco: fuori Segre e Masciangelo, dentro Saric e Aurelio. Primo pericolo nella ripresa per la Ternana al 2′: Valente da buona posizione calcia alto sopra la traversa. Al 5′ tiro di prima intenzione di Tutino deviato in corner da Diakitè. Sugli sviluppi dell’azione seguente debole colpo di testa di Nedelcearu bloccato da Iannarilli. Al 6′ Partipilo si libera e con un tocco preciso chiama Pigliacelli all’ennesima deviazione in angolo. Al 16′ forte conclusione da fuori area di Partipilo e palla deviata dal portiere rosanero in calcio d’angolo. Al 20′ guizzo di Tutino e palla per l’accorrente Saric: il tiro in corsa del bosniaco termina a lato. Due minuti dopo Iannarilli respinge la conclusione forte ma centrale di Tutino. Al 27′ due sostituzioni per il Palermo: fuori Brunori e Valente, dentro Soleri e Di Mariano. Lucarelli risponde con i primi due cambi per la Ternana: fuori Falletti e Corrado, dentro Martella e Defendi. Al 30′ tiro al volo di Martella con palla a lato e al 38′ l’ingresso in campo di Vido al posto di Tutino. Quattro minuti di recupero: al 46′ Aurelio semina il panico in area Ternana e serve Vido il cui tiro a botta sicura è respinto da Iannarilli. Al 49′ ancora Vido calcia sul portiere sciupando il gol-vittoria. Palermo-Ternana termina 0-0.

Il tabellino

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 7; Mateju 6, Nedelcearu 6, Marconi 6; Valente 6 (27’st Di Mariano 5.5), Segre 6 (1’st Saric 5.5), Gomes 6, Broh 6, Masciangelo 5.5 (1’st Aurelio 6); Brunori 6 (27’st Soleri sv), Tutino 6 (38’st Vido 6). In panchina: Massolo, Orihuela, Damiani, Buttaro, Verre, Bettella, Lancini. Allenatore: Lanna 6 (Corini squalificato).

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6.5; Diakité 6.5, Sorensen 6, Mantovani 5.5 (39’st Bogdan sv), Corrado 5.5 (28’st Defendi sv)(31’st Paghera sv); Di Tacchio 6, Cassata 5.5, Coulibaly 6; Palumbo 6 (39’st Capanni sv), Falletti 5.5 (28’st Martella sv); Partipilo 6. In panchina: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ferrara, Ferrante. Allenatore: Lucarelli 6

Arbitro: Miele (Nola 1) 6

Note: Serata fredda e piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16.862. Ammoniti: Corrado, Aurelio, Gomes. Angoli: 9-3 per la Ternana. Recupero: 1′; 4′.