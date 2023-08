Papà ha infarto alla guida: figlio di 7 anni tira freno a mano, chiama il 112 e lo salva

Un bambino di 7 anni, infatti, ha salvato miracolosamente il proprio papà, colto da un infarto mentre si trovava alla guida.

Una storia fortunatamente a lieto fine si è consumata a Ferragosto a Bolzano.

L’uomo si è sentito male all’improvviso, accasciandosi sul volante.

Il bimbo, con freddezza olimpica, si è gettato così istantaneamente sulle gambe del padre, spostandone il piede dell’accelleratore, premenendo il pedale del freno con la mano e tirando successivamente il freno a mano.

Dopo aver messo in sicurezza il veicolo, ha preso il telefono del papà e chiamato il 112. Il 58enne si è così salvato e ora sta meglio. Lo riporta il Corriere del Trentino.

Il bimbo ha chiamato l’ambulanza riuscendo a fornire la posizione esatta

Il fatto è accaduto il 15 agosto, poco dopo le 17. Durante la chiamata con il 112, il bambino è riuscito anche a comunicare la posizione esatta in cui trovare lui e il padre. Ambulanza, auto medicalizzata e polizia municipale sono così arrivate in pochi minuti; l’uomo è stato rianimato sul posto e poi trasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Ora è fuori pericolo.

La mamma del bimbo eroe: “Ho spiegato lui come agire in queste situazioni”

“Come faceva il bambino a sapere di dover comporre il 112 in queste situazioni? Gliel’ho spiegato diverse volte. Spesso guardando dei film assieme. Vedevo le scene e sottolineavo gli atteggiamenti giusti in caso di emergenza. Non voglio fare di mio figlio un eroe. Quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto. Le reazioni incredule che hanno avuto i medici e gli agenti della polizia municipale mi hanno fatto capire che siamo di fronte a qualcosa di insolito ma non dovrebbe essere così”, ha commentato la madre del bambino.