Parco urbano Librino, il successo della co- progettazione

L’assemblea di Comitato e associazioni al campo San Teodoro per festeggiare la vittoria al bando della Democrazia partecipata.

Si è tenuta ieri nei locali della Librineria del Campo San Teodoro presso i Briganti Rugby Librino, l’assemblea del Comitato Librino Attivo, per festeggiare la vittoria del progetto presentato al comune di Catania sulla democrazia partecipata, oltre che per aiutare gli ortolani a compilare la domanda da presentare per il bando appena uscito per rinnovare l’affidamento degli orti e per i nuovi che vorrebbero presentare la domanda di nuovo affido.

All’assemblea, aperta dal presidente Leandro Perrotta, sono state proiettate delle slide con la descrizione del progetto e le cartine della zona.

Il progetto di un parco urbano a Librino

Il progetto del Comitato Librino Attivo, I Giardini Verticali di Librino – un polmone verde per la città, nasce dall’esigenza di restituire alla cittadinanza l’atteso parco urbano di Librino previsto dal progetto di Kenzo Tange già dal 1974. Il progetto che ricade nell’area destinata attualmente ad orti urbani, è stato presentato all’amministrazione tramite l’avviso pubblico per la Democrazia partecipata ed è risultato il più votato. Le linee di intervento previste riguardano il rimboschimento dell’area, privata negli anni dei suoi naturali e storici uliveti, l’implementazione di alcuni servizi per lo sport e la socializzazione, aree gioco e videosorveglianza. Si spera inoltre che si possano ripristinare i percorsi pedonali e avviare uno studio per la tenuta dei terrazzamenti erosi dalle acque piovane. “Il budget a disposizione, 200 mila euro, non è tantissimo ma neanche poco”, sostiene Fabio Scuto del Comitato Librino Attivo, “confidiamo nella fattiva collaborazione dell’amministrazione, che in effetti si è subito attivata, poco dopo la proclamazione, con l’apertura al dialogo costruttivo, quello che oggi si potrebbe definire un percorso di co-progettazione.”

Il parco di Librino e il dissesto idrogeologico

il progetto, nel dettaglio illustrato, ha entusiasmato non solo gli ortolani, che in questi anni non hanno avuto nessuna manutenzione da parte del comune di Catania, ma anche di altri abitanti che hanno apprezzato l’idea di un parco comunque fruibile da tutti. “Un progetto presentato per salvaguardare l’intera area del parco urbano, in quanto non essendo stato realizzato con un buon contenimento dei terrazzamenti, vede sempre più franare il terreno mettendo a rischio non solo gli orti ma anche la nuova strada realizzata, anzi speriamo che da questo progetto possa attivarsi uno studio adeguato sul terreno” completa Sara Fagone

Il comitato Librino Attivo ha già avuto un primo incontro con la dirigente del comune Marina Galeazzi per la programmazione del progetto.