Paura a Milano, palazzina crolla nella notte: era disabitata – VIDEO

Una palazzina, oggetto di lavori di ristrutturazione, è crollata improvvisamente intorno alla mezzanotte a Milano: non risultano feriti

Notte di paura nel cuore di Milano dove una palazzina di due piani, dov’erano in corso dei lavori di ristrutturazione, è crollata improvvisamente.

L’edificio, sito in via Amatore Sciesa, era fortunatamente disabitato: non essendo affacciato su strada, ma trovandosi all’interno di un caseggiato, non è stato necessario evacuare.

La palazzina, dichiarata inagibile, è crollata intorno allo scoccare della mezzanotte.

Scaratata ipotesi fuga di gas in palazzina, un testimone: “Boato fortissimo”

“Ho sentito un rumore e visto polvere nel cortile, poi il boato fortissimo del crollo”, è stato il racconto di un testimone oculare.

La palazzina si trova in una zona di pregio, vicino al palazzo di Giustizia di Milano. Inizialmente si è parlato di una fuga di gas, ipotesi che però sembra stata scartata dagli investigatori. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti anche ambulanze del 118 e polizia.

Nonostante l’edificio non fosse abitato, nelle prime ore dopo il collasso forze dell’ordine e unità cinofile si sono attivate nella ricerca di potenziali feriti o dispersi sotto le macerie.