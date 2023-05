Petralia Soprana, giunta si dimezza indennità per garantire mensa scolastica

La decisione, già presa nelle settimane scorse, è stata ufficializzata in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione

Sindaco, giunta e presidente del consiglio comunale si dimezzano l’indennità per garantire la mensa scolastica. Accade a Petralia Soprana, nel Palermitano, dove il sindaco Pietro Macaluso, il presidente del consiglio comunale Laura Sabatino e gli assessori Leonardo la Placa, Pietro Puleo, Giovanna Cerami e Aurelia Lo Mauro, hanno deciso di ridursi la propria indennità di funzione del 50 % a far data dalla loro nomina.

La decisione, già presa nelle settimane scorse, è stata ufficializzata in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. Le somme pari a circa 20mila euro serviranno a garantire il servizio di mensa scolastica. “La scelta unanime della giunta comunale e del presidente del consiglio di rinunciare alla metà della propria indennità – afferma Macaluso – rientra nello ‘spirito di servizio’ che tutti i giorni mettiamo in pratica ed è il modo in cui intendiamo la politica”.