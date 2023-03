Pippo Laccoto, inammissibile il ricorso Genovese: il leghista resta deputato Ars

La decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima) sul caso.

Pippo Laccoto (Lega) resta deputato all’Assemblea regionale siciliana (Ars): è stato, infatti, dichiarato inammissibile il recente ricorso presentato da Luigi Genovese.

Ecco i dettagli della sentenza emessa nella giornata dell’8 marzo 2023.

Pippo Laccoto resta deputato Ars, no al ricorso Genovese

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima), con sentenza emessa oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’ex parlamentare regionale Luigi Genovese, con il quale si chiedeva l’attribuzione del seggio all’Ars, nel collegio provinciale di Messina, a danno della lista Prima l’Italia-Lega per Salvini premier.

Quest’ultima ha eletto Pippo Laccoto alle Regionali del 25 settembre scorso. “I giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale”, spiegano dal gruppo parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana dopo la decisione del Tribunale amministrativo regionale sul caso Laccoto e il ricorso di Luigi Genovese.

Questo il commento di Pippo Laccoto in una nota divulgata anche su Facebook del politico leghista: “Sono stato sempre fiducioso nel buon esito di questa controversia e adesso posso proseguire con rinnovate energia e determinazione nell’impegno per la crescita del territorio e per dare risposta alle legittime istanze che vengono dalle comunità siciliane, in primo luogo quelle nel delicato e importantissimo settore della sanità”.