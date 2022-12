Pisa, crolla un ponte: nessun ferito

Paura nel pisano, dove un ponte è crollato improvvisamente lo scorso giovedì sera: al momento, non ci sarebbero feriti

Paura a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa, dove un ponte è crollato lungo la strada provinciale 329.

Il cedimento della struttura sarebbe avvenuto giovedì sera: fortunatamente, nessuna auto in quel momento era in transito nella zona e non ci sarebbero feriti.

A determinare il crollo, probabilmente, il collasso di un pilastro.

Il sindaco: “Poteva essere una tragedia”

Il sindaco di Monteverdi Marittimo, Francesco Govi, ha commentato l’accaduto: “Poteva essere una tragedia – le sue parole – Si è verificato il crollo del ponte stradale tra Canneto e Monteverdi, pertanto la viabilità resterà interrotta. Faremo il punto della situazione con la provincia di Pisa per stabilire le cause del crollo e iniziare il percorso per la realizzazione dell’opera, ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità. Fortunatamente non ci sono state persone né mezzi coinvolti nel crollo, per poco è stata sfiorata una tragedia”.

La dinamica del crollo del ponte

Il crollo del ponte si è verificato intorno alle 20:30 di giovedì.

A segnalare il cedimento sono stati alcuni automobilisti.

La provinciale 329 è una delle più trafficate della zona: il ponte interessato si trova intersecato tra la cittadina di Monteverdi e la frazione di Canneto.

La viabilità è stata subito interrotta e i tecnici di Comune e Provincia stanno lavorando per capire quali provvedimenti adottare per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.