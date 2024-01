Più multe e nessuna vittima sulle autostrade aretusee

I dati della Polizia di Stato: nel 2023 contestate oltre 7.700 infrazioni, il 37% in più del 2022. Prosegue l’attività di sensibilizzazione nelle scuole della provincia: 9 mila gli studenti raggiunti

SIRACUSA – L’anno appena trascorso ha fatto registrare un aumento delle multe e, fortunatamente, nessuna vittima sulle autostrade del siracusano. Lo attestano i dati forniti dalla Polizia Stradale che ha fatto il bilancio sull’operato svolto dai propri uomini e donne per tutelare la sicurezza sulle arterie viarie.

Le infrazioni contestate, 37% in più rispetto al 2022

Esaminando i numeri dell’anno concluso si evince che, sulle strade e autostrade della provincia aretusea sono state contestate 7720 infrazioni, il 37% in più rispetto al 2022. Sono state ritirate 159 patenti di guida e 641 carte di circolazione. Sono stati, inoltre, decurtati 11509 punti patente (l’anno precedenti le patenti ritirate erano state 131; 421 le carte di circolazione ritirate e 8925 i punti patente decurtati).

Eccesso di veocità, 44% in più di multe

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 706 con una maggiorazione del 44% in più rispetto all’anno precedente (nel 2022 erano state 490). Per quanto riguarda il dato statistico, relativo agli incidenti stradali rilevati, pur rimanendo pressoché identico a quello dell’anno precedente (148 contro 144 dell’anno precedente) occorre evidenziare che nessuna persona è deceduta a seguito dei sinistri stradali rilevati sulla rete autostradale di questa provincia.

Al fine di infrenare il fenomeno infortunistico – nelle tratte autostradali A/01 Catania – Siracusa ed A/18 Siracusa – Modica – sono state, infatti, impiegate 2815 pattuglie (il 5% in più rispetto al 2022) che hanno controllato 10203 persone (nell’anno precedente erano state 7475) e 8252 veicoli (il 32% in più rispetto al 2022). I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 6147, di cui 32 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 8.

Quasi 600 veicoli sequestrati

In forte ascesa il numero dei veicoli sequestrati 599 con un incremento del 105% rispetto al medesimo dato (292) dell’anno precedente. La Polizia Stradale prosegue, anche, l’impegno con le iniziative formative e di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione della cultura di una guida sempre più consapevole degli utenti della strada con particolare riguardo, soprattutto, alla fascia giovanile sia con le campagne di educazione stradale presso gli Istituti scolastici della provincia che con tutti gli eventi correlati ai vari progetti educativi attuati (Icaro, Biciscuola, ecc.).

Campagne di educazione stradale nelle scuole

Difatti, sono stati ben 50 gli Istituti scolastici della provincia (19 Istituti di Istruzione superiore e 31 Istituti comprensivi) raggiunti dalle attività formative/educative degli specialisti della Polizia Stradale che hanno permesso il coinvolgimento e la sensibilizzazione di oltre 9000 studenti interessati alle varie attività sempre nuove ed efficaci. “Proprio i giovani sono i destinatari “prediletti” delle nostre campagne educative – afferma il Dirigente Antonio Capodicasa – perché siamo fiduciosi del fatto che saranno i nostri migliori “testimonial” della cultura di una guida sicura e cosciente in famiglia e tra i propri amici, contribuendo, pertanto, ad una diffusione capillare di modelli di guida corretti e consapevoli”.