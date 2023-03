Platinette, Mauro Coruzzi torna sui social dopo l’ictus: la foto

L'amato conduttore ha voluto rassicurare i fans dopo il malore accusato lo scorso 14 marzo: ecco come sta

La paura sembra ormai finalmente alle spalle.

Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi, è ricomparsa sui social a due settimane circa dall’ictus che l’aveva colpita lo scorso 14 marzo.

L’uomo si trova attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti e, nelle scorse ore, ha voluto rassicurare i fans, pubblicando un selfie in cui manda un bacio a tutti i suoi followers.

(Foto: pagina Instagram Mauro Coruzzi)

La paura per Platinette dopo il grave malore

Come detto in apertura, Platinette è stato colpito da un ictus ischemico il 14 marzo, ma per fortuna i soccorsi tempestivi si sono rivelati fondamentali per salvarlo: “Questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, aveva reso noto l’agente dell’opinionista tv dopo il malore.

Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute ci aveva pensato poi l’amico Marco Liorni. Il conduttore di ‘Italia si”, programma che da alcuni anni ha tra i suoi ospiti fissi proprio Platinette aveva infatti scritto su Instagram: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Si’!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.