Le PMI e il digitale in Italia: la crescita continua e la trasformazione del lavoro

Il tessuto economico sociale si basa principalmente sull’esistenza delle PMI in Italia, che sono la vera forza nostrana rispetto alle multinazionali. Spesso in situazioni anche complesse la PMI riesce a sopravvivere, mentre la multinazionale chiude i battenti non ritenendo più il nostro paese un investimento interessante. Bisogna quindi puntare su questa tipologia di aziende più piccole affinché la l’economia italiana possa essere florida.

Tralasciando quelli che possono essere gli aspetti fiscali, su cui bisogna ancora lavorare molto per poter permettere agli imprenditori una gestione aziendale profittevole, le PMI stanno vivendo una grossa rivoluzione, entrando di gran carriera nel digitale.

Siamo consapevoli del fatto che ormai la rete è invasa da siti di ogni genere che vanno da e-commerce a scommesse sportive, fino all’intrattenimento che va, delle volte, addirittura sostituire la televisione. Proprio in questa giungla bisogna entrare e in qualche modo differenziarsi.

La situazione vista da dati statistici

Gli ultimi rapporti dell’ISTAT, identificano il fatto che c’è una maggiore penetrazione nel settore della digitalizzazione da parte delle PMI italiane. Circa il 61% delle piccole medie imprese sono presenti su Internet e spesso operano in maniera attiva per il loro business.

Questa nuova penetrazione digitale ci pone al decimo posto nella la classifica europea e siamo addirittura più in alto rispetto alla Germania e alla Francia. Le aziende, che meno si collocano ancora nel digitale, sono quelle inferiori ai 10 addetti e la loro penetrazione è solo del 20% rispetto alle altre.

Il 50% di queste aziende, con meno di 10 dipendenti, sono comunque fruitrici di servizi Cloud. Sempre più aziende, di qualsiasi situazione, sono presenti sui social media, che utilizzano come canale attivo per creare non solo una fidelizzazione e una brand awarness, ma anche per gestire in maniera più snella e veloce il post vendita e il customer care.

Le PMI più grandi e il digitale

La situazione cambia laddove la piccola media supera i 50 addetti. In questo caso la presenza nel digitale diventa molto più diffusa: le PMI di medie dimensioni usano infatti servizi Cloud, adottano sistemi gestionali ERP e CRM e usano la banda larga. Inoltre, sono presenti online sia con siti che sui social, dove pubblicano con continuità.

Le vendite online si stanno diffondendo anche nelle PMI di ogni tipologia di dimensione, per quanto maggiormente siano diffuse nelle aziende con un numero di dipendenti superiore ai 200. In questo momento anche le realtà più piccole stanno aprendo le porte all’e-commerce, sopperendo alla differenza di addetti con il lavoro in outsourcing. Questo snellisce il lavoro all’interno, creando un introito di liberi professionisti che ruotano intorno alle aziende. I costi a livello di tassazione sono più leggeri e quindi sostenibili soprattutto dalle piccole aziende.

Il futuro punta al digitale per le PMI italiane

Per quanto ci sia ancora un margine di sviluppo ampio, che quindi determina un potenziale business per chi porterà le PMI nell’ambito digitale, i dati sono abbastanza positivi anche per l’attuale situazione italiana.

Le PMI si sono aperte a questa nuova realtà capendone l’importanza per essere non solo delle realtà locali, ma anche nazionali e internazionali. Questo le aiuta a incrementare il fatturato grazie a un mercato più ampio e a una potenziale richiesta sicuramente più elevata.

Ci sono ancora molti sviluppi e passi da fare per arrivare ai livelli di paesi, che oramai utilizzano da anni il digitale come risorsa imprescindibile. La volontà da parte delle PMI c’è e la crescita continua conferma questa trasformazione progressiva, che soprattutto in questi periodi sta avendo una grossa accelerata.