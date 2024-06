PODCAST – Dazi e aree emergenti gravate dai debiti: la situazione del sistema finanziario mondiale

ESG è sinonimo di resilienza e quanto ne ha il sistema finanziario oggi con la globalizzazione in affanno? Ascolta il podcast

Dagli Usa continuano a soffiare venti contrari all’acronimo ESG, con ben 18 Stati capitanati dalla Florida che attaccano l’agenda ESG di Biden; dall’altra parte del mondo, Cina e Corea in particolare, il sistema ESG ha sempre più il vento in poppa. ESG è sinonimo di resilienza e quanto ne ha il sistema finanziario oggi con la globalizzazione in affanno, i dazi sempre più frequenti e le aree emergenti gravate di debiti? Ne discutono in chiave olistica la Professoressa Monica Billio, ordinaria dell’Università Ca Foscari di Venezia e il Vice Direttore Monetary and Capital Markets Department del Fondo Monetario Internazionale Fabio Natalucci con il giornalista Marco Marelli.