Ponte Messina, Ferrari (Webuild): “Rispetteremo tempi e legalità”

“Abbiamo finalmente l’occasione di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, vetrina dell’ingegneria e del Made in Italy. Come già fatto per il Ponte di Genova, potremo dimostrare al mondo come realizzare un progetto così complesso, bene, nei tempi e nel pieno rispetto della legalità”. Lo ha dichiarato Massimo Ferrari, direttore generale Webuild, intervenendo alla tavola rotonda ‘Il ruolo delle banche e delle imprese’ durante la conferenza ‘Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi’, organizzata da Transcrime, centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da Anfaci, per discutere di sfide e soluzioni di contrasto del fenomeno con tutti gli attori coinvolti.

Impegno particolare al Meridione

“Legalità, trasparenza e sicurezza sul lavoro sono al centro della strategia di crescita di Webuild, in Italia come all’estero. La dimensione raggiunta ci permette di guidare una filiera d’eccellenza lavorando in trasparenza, legalità e sicurezza. Solo un’azienda con un ruolo di sistema come Webuild può sostenere investimenti simili su questi temi”, ha detto Ferrari, ricordando che il gruppo ha “recentemente siglato protocolli d’intesa con le forze dell’ordine, per condividere in modo capillare cultura della legalità, competenze e investimenti in formazione anche con tutta la filiera di imprese partner”. Un impegno particolarmente forte nelle regioni al Sud, dove “siamo presenti in 19 progetti, con circa 5.500 persone al lavoro, tra diretti e terzi, con una filiera di 4.300 aziende da inizio lavori”.