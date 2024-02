Il Ponte sullo Stretto senza caselli, nel progetto definitivo c’è il “Free Flow System”

Un'invenzione all'avanguardia che favorirà il transito dei veicoli e lo scambio di merci

L’eliminazione del casello autostradale rappresenta uno degli elementi rivoluzionari che fanno parte del progetto definitivo approvato per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2024 e l’amministratore delegato della società Pietro Ciucci ha recentemente annunciato l’introduzione del “Free-Flow System” per favorire uno scorrimento più veloce dei veicoli che transiteranno sul futuro ponte.

Nello specifico il “Free Flow System” prevede delle apposite strutture di sostegno su cui sono installate apparecchiature tecnologiche che consentono di fotografare e rilevare le targhe di tutti i veicoli in transito.

Cos’è il “Free Flow System”

Il “Free Flow System” è una invenzione innovativa che è stata recentemente introdotta nei sistemi di trasporto e di commercio globali. Serve essenzialmente a facilitare circolazione delle merci, semplificando così, attraverso l’utilizzo di tecnologie, le procedure di dogana, in modo da ridurre i tempi di attesa ai confini. L’obiettivo è dunque quello di creare una rete di scambio commerciale più efficiente e fluida, consentendo una maggiore facilità di movimento delle merci tra paesi e continenti.

I principi del “Free Flow System”

Automatizzazione delle Procedure Doganali con l’introduzione di sistemi automatizzati e digitalizzati per la dichiarazione e il controllo delle merci. Il processo di attraversamento dei confini diventa così più rapido ed efficiente

Collaborazione Internazionale attraverso la condivisione dei dati per facilitare lo scambio di merci

Utilizzo di Tecnologie Avanzate: tecnologie come l’Internet of Things (IoT), l’intelligenza artificiale (AI) e la blockchain possono essere impiegate per tracciare e monitorare le merci in transito

Infrastrutture Adeguatamente Attrezzate: investimento in infrastrutture moderne e ben attrezzate, compresi porti, aeroporti, e infrastrutture stradali e ferroviarie, per consentire un flusso agevole delle merci attraverso i confini nazionali.

I Vantaggi del “Free Flow System”

L’implementazione del “Free Flow System” offre una serie di vantaggi. Uno di questi è dato dalla riduzione dei costi e dei tempi di trasporto, contribuendo di fatto a semplificare le procedure doganali, riducendo i costi associati al trasporto internazionale e accelerando i tempi di consegna. Inoltre le tecnologie digitali e automatizzate consentono un monitoraggio più preciso delle merci in transito, riducendo il rischio di smarrimenti e ritardi lungo la catena di approvvigionamento.

In questo modo le imprese sono in grado di beneficiare di una maggiore competitività sul mercato globale grazie alla riduzione dei costi di trasporto e ad una maggiore velocità nel transito delle merci. Il Sistema Free Flow rappresenta dunque uno stimolo per il commercio internazionale, facilitando la crescita economica e lo scambio di merci tra paesi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI