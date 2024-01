Potenziamento dei collegamenti con l’aeroporto di Trapani

Avviata da Rfi la gara per la progettazione esecutiva di una nuova fermata ferroviaria a servizio dello scalo di Birgi. Sul piatto i fondi del Pnrr: l’obiettivo è concludere i lavori entro il 2026

TRAPANI – Una nuova fermata ferroviaria all’aeroporto di Birgi verrà realizzata entro il 2026. È stata lanciata da Rfi Spa, la Rete ferroviaria italiana, la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un punto di interscambio tra le stazioni di Marausa e Mozia-Birgi, lungo la tratta ferroviaria Trapani–Marsala, sulla linea Palermo–Trapani, via Castelvetrano.

Il progetto prevede la realizzazione della fermata, corredata di viabilità stradale e pedonale per il collegamento all’aerostazione, e di un’area di parcheggio di interscambio accessibile dalla Sp 21, con annesse aree a verde, in un’ottica di mobilità sostenibile. Nel progetto è prevista anche l’installazione di un impianto fotovoltaico per ridurre al minimo l’impatto energetico della nuova infrastruttura, e sfruttare al massimo le possibilità che il clima siciliano offre in termini di sole e calore. Si tratterà di un cantiere imponente, con una base d’asta di circa 33 milioni di euro. L’investimento complessivo per il completamento dell’opera in tutte le sue parti è di circa 48 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con ipotesi di attivazione della nuova fermata entro il 2026.

La nuova fermata ferroviaria, secondo la Giunta comunale, diventerà cruciale per l’aeroporto, portando lo scalo sullo stesso piano degli altri aeroporti regionali più strategici. Grande interesse anche per i lavori che dovrebbero concludere il ripristino della linea ferroviaria Alcamo-Trapani via Milo, ferma dal 2013, e il potenziamento della stazione di Milo e il probabile collegamento diretto ferroviario tra i due aeroporti Falcone–Borsellino e Vincenzo Florio, in modo da rendere ancora più efficiente tutto il sistema ferroviario della Sicilia occidentale. I lavori preparatori erano partiti nel 2022, coinvolgendo l’amministrazione trapanese, Rfi e l’Agesp, che avevano effettuato diversi incontri a Palazzo D’Alì. Quindi, l’apertura della Conferenza di servizi a marzo 2023. Pochi mesi fa, l’intervento della Giunta regionale, che ha deliberato il proprio parere favorevole, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, al progetto di fattibilità per il nuovo collegamento con lo scalo che prevede la realizzazione di un punto di interscambio lungo la linea ferroviaria Trapani-Marsala. Si è trattato dell’ultimo passaggio necessario perché si potesse chiudere la Conferenza di servizi da parte della stazione appaltante Rfi, in seguito al raggiungimento dell’intesa Stato-Regione per la localizzazione dell’opera.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale Aricò, che ha sottolineato come il potenziamento dei collegamenti sia una delle priorità del Governo Schifani in tema di trasporti. Sia la rete stradale che ferroviaria, secondo Aricò, devono essere nelle condizioni di poter intercettare il costante aumento di viaggiatori che transitano dagli scali dell’Isola. L’obiettivo del Governo regionale, quindi, è quello di aumentare la frequenza dei treni e di realizzare nuove infrastrutture. D’altro canto, il sindaco Tranchida ha espresso la sua disponibilità, in seguito alla conclusione dei lavori preventivati, a valutare anche una unica gestione del sistema aeroportuale della Sicilia Occidentale che freni le aspettative delle compagnie low-cost e mantenga bassi i prezzi.