Preleva acqua dal pozzo artesiano per rivenderla a privati, commerciante denunciato

L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre era interno a caricare l'acqua rubata a bordo di una autobotte.

Un commerciante di Agrigento ma residente a Favara è stato denunciato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza della città dei templi per furto aggravato di acqua.

L’uomo, titolare di un terreno dove è stata accertata la presenza di un pozzo artesiano, è stato sorpreso dai militari mentre riempiva una autobotte di acqua da rivendere a privati.

Il furto dell’acqua e la denuncia

Una volta fermato, il commerciante non è riuscito a fornire spiegazioni e i finanzieri hanno scoperto che stava portando via l’acqua senza alcuna autorizzazione.

Il prelievo avveniva attraverso un sistema collegato a un potente motore con pompa e aspiratore. In questo modo, l’acqua veniva fatta confluire all’interno della cisterna. Per il commerciante, come detto in precedenza, è scattata la denuncia.

Foto di repertorio