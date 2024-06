Racalmuto, resta incastrato tra le ruote della motozappa: grave 60enne

A Racalmuto è rimasto incastrato tra le ruote della motozappa che stava usando riportando ferite profonde a una gamba.

Ennesimo incidente sul lavoro. Un 60enne stava lavorando sul terreno di contrada Zaccanello di Racalmuto ed è rimasto incastrato tra le ruote della motozappa che stava usando riportando ferite profonde a una gamba. Sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza ed è stato disposto l’arrivo dell’elisoccorso. È avvenuto il trasferito all’ospedale di Caltanissetta in codice rosso. È ricoverato ma non è considerato in pericolo di vita. Resta in stretta osservazione nella struttura. Giunti in loco pure i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Sul posto anche i Carabinieri.

L’altro incidente a Licata

Poche settimane fa, sempre in provincia di Agrigento, ma in questo caso a Licata, un altro agricoltore è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nel suo terreno. Ha improvvisamente perso il controllo del trattore che si è ribaltato, travolgendolo. È finito sotto le ruote del mezzo, ormai fuori controllo.