Amministrative: a Caltanissetta ballottaggio tra Tesauro e Petitto

Si va verso un nuovo appuntamento elettorale fissato per il 23 e 24 giugno quando si dovrà scegliere tra i più votati di questo primo turno. Si ferma la corsa del sindaco uscente Gambino

CALTANISSETTA – Fumata grigia per le amministrative: gli elettori dovranno tornare alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno per scegliere il prossimo sindaco alla guida della città.

Lo spoglio delle 56 sezioni infatti non ha visto nessuno dei cinque candidati raggiungere il 40%+1 dei voti. L’affluenza è stata del 55,9% ovvero 30.550 elettori su 54.566 aventi diritto.

A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno: per il centrodestra, Walter Tesauro, e per il centrosinitra, Annalisa Maria Petitto.

L’avvocato penalista ed ex presidente del Consorzio universitario, Walter Tesauro, 62 anni, è sostenuto da sette liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta-Tesauro Sindaco, Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino-Caltanissetta 2030, Noi Moderati. Per la sua squadra assessoriale Tesauro ha puntato sull’esperienza politica come l’avvocato Oscar Aiello, attuale consigliere comunale della Lega, l’ingegnere Calogero Adornetto, attuale consigliere di Forza Italia; Salvatore Toti Petrantoni, titolare di una scuola guida e consigliere comunale, Gianluca Bruzzaniti, attuale consigliere comunale e imprenditore; l’ex consigliere comunale Guido Del Popolo, l’ex sindaco di Mussomeli Calogero Valenza.

Tra gli altri nomi anche quello di Giovanna Candura, ex assessore regionale della Giunta Cuffaro, designata vice sindaco, il deputato Saverio Romano e l’ex sindaco di Gela, Angelo Fasulo.

Unica quota rosa che potrebbe trovarsi alla guida della città, l’avvocato e consigliere comunale uscente, Annalisa Maria Petitto, 46 anni, che conta l’appoggio di ben sette liste: Cl Tutta la Vita Petitto sindaco, Orgoglio Nisseno, Caltanissetta Futura e Democratica, Insieme Petitto Sindaco, Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco, Ora Petitto Sindaco, Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco.

Nella sua squadra troviamo l’avvocato Salvatore Licata già consigliere comunale, Felice Dierna già vice sindaco della Giunta Ruvolo, Leyla Montagnino che ha svolto la carica di presidente del Consiglio Comunale, Vincenzo Cancelleri, tra i fondatori dei grillini nisseni, Carmelo Milazzo ex assessore allo sport nella giunta Messana, l’avvocato Alberto Calafato.

Si ferma dunque la corsa del sindaco uscente Roberto Gambino – sostenuto dalle liste Movimento 5 stelle 2050, sindaco Gambino avanti così e De Luca Sindaco di Sicilia Sud chiama Nord Libertà a Caltanissetta – che puntava a un ulteriore mandato.

Terzo come gradimento da parte degli elettori nisseni Angelo Failla, 59 anni, funzionario dell’Ispettorato Agricoltura ed ex assessore della Giunta Campisi sostenuto dalla lista “Nuova Italia, Failla sindaco”.

Nulla di fatto neanche per il quinto candidato Ignazio Antonio Riggi sostenuto da Forza del Popolo.