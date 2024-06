Amministrative Sicilia, domenica e lunedì i ballottaggi: ecco dove si vota

Domenica e lunedì si svolgeranno i ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia. Sono 3 i comuni isolani che torneranno al volo.

Domenica e lunedì si svolgeranno i ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia. Sono 3 i comuni isolani che torneranno al volo per eleggere il sindaco. Si tratta di Caltanissetta, Gela e Pachino. Le urne saranno aperte domenica 23 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 dalle 7:00 alle 15:00. Nel corso delle operazioni di voto sul portale delle elezioni della Regione Siciliana saranno pubblicate 4 rilevazioni dell’affluenza. Nello specifico si faranno alle 12:30, alle 19:30 e alle 23:30 di domenica e alle 15:30 di lunedì. Disponibili sulla stessa piattaforma i dati degli scrutini che inizieranno lunedì a seguito della chiusura delle urne.

Amministrative Sicilia, ballottaggi: ecco i dettagli

Il voto espresso nei giorni 8 e 9 giugno non è bastato per dare un nuovo sindaco ai territori di Caltanissetta, Gela e Pachino. Non è stata raggiunta la percentuale richiesta per poter procedere alla proclamazione di un nuovo cittadino, per questo si è reso necessario andare al ballottaggio.

Nel Comune di Caltanissetta la sfida è tra Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro. La prima candidata è del centrosinistra, il secondo espressione invece del centrodestra.

Sempre nel Nisseno si voterà a Gela. I cittadini dovranno scegliere tra Grazia Cosentino del centrodestra e Terenziano Di Stefano del centrosinistra.

Infine in provincia di Siracusa, a Pachino è sfida tra Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.