Fino al prossimo 17 settembre “Barocco Line” collegherà Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa e Donnafugata: previste tariffe agevolate per bimbi e ragazzi

RAGUSA – Torna anche quest’anno il Treno barocco che consentirà ai turisti di conoscere le più belle città della provincia iblea e di quella aretusea. Fino al prossimo 17 settembre 2023, i treni della Barocco Line collegheranno Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa e Donnafugata.

Il servizio regionale di Trenitalia è pensato appositamente per potenziare l’offerta ferroviaria tra i centri barocchi Unesco del Val di Noto nella stagione turistica e quest’anno l’iniziativa verrà effettuata con i nuovi treni Blues.

Le stesse destinazioni del Barocco Line sono ovviamente raggiungibili anche in tutti gli altri giorni della settimana coi treni feriali (dal lunedì al sabato), ma con orari differenti, i quali sono consultabili sul sito o sull’app di Trenitalia o nelle bacheche in stazione.

Per incentivare questo progetto che oltre al barocco consente anche di andare al mare – grazie alle fermate di Pozzallo e Fontane Bianche – sono state pensate diverse promozioni e agevolazioni tariffarie che coinvolgono i bambini da 0 a 4 anni non compiuti che viaggiano gratis purché non occupino un posto a sedere e i ragazzi da 4 a 12 anni non compiuti che hanno diritto allo sconto del 50 per cento sul prezzo del biglietto (durante la procedura di acquisto del biglietto, tramite sito, app, o self- service in stazione, basta indicare il numero di persone tra 4 e 12 anni alla voce ‘ragazzi’; se il biglietto viene fatto dai tabaccai o nei bar tramite circuito Sisal, basta comunicarlo a voce al commerciante). Da questi giorni, inoltre, è stata attivata la promozione ‘Junior’, pensata per i ragazzi fino a 15 anni: da ieri, infatti, i giovani viaggiano gratis, dal lunedì al venerdì, in compagnia di un adulto pagante.

Quella del Treno barocco rientra comunque in una iniziativa più ampia pensata da Trenitalia che vuole incentivare il collegamento tra le bellezze italiane e anche se la Sicilia non è collegata al meglio, soprattutto per quel che riguarda la nostra zona, si è voluto dare un segnale importante per promuovere il treno come mezzo alternativo e sostenibile.

Così come in tutta Italia, infatti, chi si muove per più giorni dalla e per la nostra provincia, potrà viaggiare a prezzi vantaggiosi: si chiama ‘Italia in tour 3 e Italia in tour 5’ ed è l’iniziativa che permette di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi in tutta Italia a partire da un giorno qualsiasi. Si può quindi effettuare un numero illimitato di viaggi per qualsiasi destinazione in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio.

La stagione estiva è già iniziata e quindi si avvicinano sempre di più le vacanze: sperando che le nostre città siano sempre più attrezzate per accogliere i turisti, approviamo già positivamente tutte le iniziative, come queste, che incentivano gli spostamenti per far conoscere, a quante più persone possibili, le bellezze della Sicilia e della provincia iblea.