Raoul Bova “Sul grande schermo principe azzurro che combatte i draghi dei reality”

“Il mio personaggio è un po’ come un principe azzurro che va a combattere i draghi, che nel film sono rappresentati dai reality, e poi riesce a scoprire finalmente la sua vera identità, chi è veramente, a tirarla fuori e ad avere il coraggio di mostrarsi davvero per come è, come poi si scoprirà nel film”. Raoul Bova descrive, in un’intervista all’Adnkronos, il suo ruolo nella fiaba di Natale ‘The Christmas Show’, diretto da Alberto Ferrari in uscita da domani, 17 dicembre.

Sofia (Serena Autieri) è un medico e una mamma, rimasta sola a crescere due figli dopo la tragica morte del marito in un incidente aereo. Da cinque anni, a casa sua non si festeggia più il Natale e il periodo delle feste è quello più difficile per lei e per i giovani Alice e Ricky. A osservare dalla sua finestra quella casa senza addobbi e senza luci è il riservato vicino di casa Pierre (Raoul Bova), uno scrittore solitario e misterioso. Quest’anno però, si prospetta per la famiglia Rovati un Natale speciale e diverso dal solito. La loro inaspettata partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show, che li ha selezionati grazie all’intraprendenza dell’adolescente Alice, li porterà a vivere situazioni travolgenti. L’arrivo dell’affascinante Pierre tornerà a far battere il cuore di Sofia. Confronti, scontri, confessionali e rivelazioni condurranno la storia in un finale in crescendo.

“Ho pensato al film, all’operazione, e mi sono innamorato della storia -spiega Bova- Mi piaceva questo coraggio di sognare, di evadere di vedere le cose con un po’ di positività di amore, di fantasia. Quelle cose belle che volevamo vedere da tantissimo tempo”. Il personaggio di Pierre “che rimane rinchiuso in casa per una crisi artistica e per una delusione e poi riesce ad uscire grazie a un sentimento di attrazione verso la sua principessa è emblematico”.

Sui reality, Raoul Bova dice: “Sono stati un’apertura molto importante, perché hanno dato a tutti la possibilità di potersi mostrare, di avere un’immagine. Dimostrare il proprio talento quindi è positivo. Ciò a cui bisogna stare attenti è il fatto che non diventi come tutte quelle cose positive che poi si trasformano in negative. Dovrebbero essere regolamentati, ci dovrebbero essere delle leggi un po’ più restrittive. Però sono a favore, è uno strumento molto democratico”. Nel cast, tra gli altri, anche i brillantissimi Francesco Pannofino e Tullio Solenghi, rispettivamente nel ruolo dello spasimante direttore di Sofia e del padre del marito scomparso, e Ornella Muti nel ruolo della mamma della protagonista.