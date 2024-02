Rifiuti, è lotta agli sporcaccioni a Ispica e Scicli

Vigili urbani e Comune insieme: dalle fototrappole per strada ai bollini rossi sulla differenziata fatta male. L’assessore alla Polizia locale Dibenedetto: “Forte incidenza positiva per la qualità della vita dei cittadini”

ISPICA/SCICLI – È lotta all’abbandono dei rifiuti, in provincia di Ragusa. Il 2024 è cominciato con un’attenzione particolare per chi sporca e per chi non differenzia: nei comuni di Ispica e Scicli, in particolare, proprio in queste settimane, si stanno portando avanti azioni contro chi lascia rifiuti fuori dai cassonetti e per chi non effettua una corretta raccolta differenziata.

Il Comando Vigili urbani di Ispica guidato dal comandate Filippo Pancrazi, ad esempio, sta continuando sulla stessa strada già tracciata nel 2023 che ha fatto registrare importanti miglioramenti.

A Ispica aperta la lotto all’abbandono rifiuti

“Risultati numerici che si traducono in una forte incidenza positiva sulla qualità di vita dei cittadini – ha sottolineato l’assessore alla Polizia locale del comune di Ispica, Massimo Dibenedetto – Un’attenzione particolare è stata prestata alla ‘lotta all’abbandono dei rifiuti’, prevalentemente affidata al posizionamento di fototrappole, servizio gestito in sinergia da parte di un gruppo di lavoro, formato da personale appartenente a vari settori del comune di Ispica (Comando P.L., Ufficio tecnico servizio ecologia, e Centro elaborazione dati), appositamente istituito per fronteggiare quella che oramai è divenuta una piaga di tutti i Comuni, nonché obiettivo primario dell’anno 2024. Ringrazio pubblicamente – ha aggiunto Dibenedetto – tutte le donne e gli uomini del Comando di Polizia locale che, nonostante l’esiguità numerica, sono riusciti a fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. Spesso si lanciano gratuiti attacchi agli uomini in divisa, ma non dobbiamo dimenticare che svolgono, senza guardare agli orari e ai festivi, il lavoro più rognoso e delicato della pubblica amministrazione, dove anche lo scontro fisico è dietro l’angolo”.

Anche Scicli vuole dare un segnale importante

Anche al comune di Scicli si sta cercando di dare un segnale per quel che riguarda la raccolta differenziata: l’ente, in sinergia con l’impresa che si occupa dei rifiuti, ha escogitato il sistema dei ‘bollini rossi’ per segnalare raccolte non corrette.

Hanno detto al Comune: “Sono circa 500 i bollini rossi applicati sui sacchi dell’indifferenziato di venerdì scorso da parte dei netturbini della ditta Impregico all’indirizzo di utenze domestiche e – in taluni casi – di locali che somministrano alimenti, ricadenti nel territorio di Scicli. Il bollino rosso è un avviso bonario, privo di sanzione, con cui la ditta appaltatrice avvisa i cittadini che non hanno fatto una buona raccolta differenziata. Il problema è dovuto a un errore che viene commesso in assoluta buonafede e che va corretto con una informazione capillare. Dalla prossima settimana gli agenti della polizia locale, accompagnati dagli operatori della ditta Impregico, controlleranno i sacchi non ritirati contrassegnati dal bollino rosso e procederanno ad elevare contravvenzioni. L’invito ai cittadini è a collaborare”.