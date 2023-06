Riforme: Conte, “premierato elezione diretta è cancellazione sistema parlamentare”

"Il sistema democratico prevede la possibilità qualche intervento chirurgico per assicurare che l'assetto istituzionale possa funzionare ancora meglio" dice Conte.

“Il sistema democratico prevede la possibilità, anzi ci spinge a qualche intervento chirurgico per assicurare che l’assetto istituzionale possa funzionare ancora meglio” ma “il percorso avventuroso che ci viene delineato, che abbraccia l’idea del premierato con elezione diretta, per come la stanno abbozzando sarebbe l’emarginazione completa, la cancellazione del sistema parlamentare e si entrerebbe paradossalmente in una logica di maggiore instabilità. Sarebbe un salto nel vuoto che dobbiamo contrastare in tutti i modi”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervenuto all’assemblea del Polo Progressista oggi a Roma.