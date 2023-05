A Rimini diciannove genitori sono a processo davanti al Tribunale monocratico di per false vaccinazioni.

Come riporta la stampa locale, con la compiacenza di un medico di Pesaro, avevano ottenuto per i loro figli la certificazione di avvenuta somministrazione di dosi di vaccini obbligatori, di fatto mai eseguiti, per l’iscrizione al nido o alle scuole d’infanzia nel biennio 2016-2017.

Nel frattempo il medico è deceduto e a processo per falso sono finiti i genitori, 19, tra mamme e papà.