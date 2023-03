Riolo: “Con Orlando non è scattata la scintilla, così Irfis aiuterà le imprese”

Parla la presidente dell'ente regionale: “Primo obiettivo: la digitalizzazione. Metterò a disposizione la mia esperienza di imprenditrice”

L’idea è semplice: mettere a disposizione dei colleghi la propria esperienza di imprenditrice. Lo ha fatto creando un format inedito come quello dell’Impresa al centro in cui invita professionisti, giovani e colleghi in uno dei suoi showroom per alcuni incontri tematici e informali.

Ora lo vuole fare alla guida di Irfis Finsicilia, la finanziaria regionale. Iolanda Riolo, imprenditrice di Palermo, torna ad un incarico pubblico dopo l’esperienza in una delle giunte di Leoluca Orlando, ex sindaco del capoluogo.

L’esperienza nella giunta Orlando

Esperienza, racconta, nella quale la scintilla con l’amministrazione Orlando “non è mai scattata”. Colpa della distanza che divide un assessore tecnico e la politica e colpa di una mancata comunicazione “non c’è stato grande scambio”, dice.

“Avevo detto mai più nella vita ed ero uscita un po’ amareggiata da quella vicenda”, ammette oggi l’imprenditrice palermitana. Invece adesso riparte con nuovo entusiasmo in questa avventura nell’amministrazione.

La nomina dopo la rinuncia di Dragotto

Nominata dalla giunta regionale guidata da Renato Schifani è già al lavoro. “Nei giorni scorsi si è tenuto il cda che ha dato il via libera alla mia nomina”, racconta, “lunedì sono andata a visitare gli uffici ed ho incontrato i dirigenti e i rappresentanti dei sindacati. Ho trovato delle grandi professionalità che mi hanno anche sorpreso. Dipendenti motivati e preparati. Si tratta di una macchina già in movimento e avviata da chi è arrivato prima di me, adesso serve governare le strategie”.

Il futuro di Irfis

E sul futuro della finanziaria regionale l’imprenditrice palermitana ha le idee chiare. “Serve uno sforzo nel campo della digitalizzazione” spiega, “curando al contempo l’organizzazione al suo interno che non deve subire questo processo ma governarlo”. Come sarà l’Irfis targata Riolo? “Vorrei una azienda che faccia il proprio dovere aiutando e finanziando le imprese dell’Isola. Non per forza bisogna lanciarsi in atti eroici. Serve potere fare bene la nostra missione e si avranno riscontri enormi nel territorio. Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione, dai fondi alla vigilanza della Banca di Italia che ci indica la strada da percorrere. La sfida è riuscire”.

L’impresa al centro

Di recente Riolo ha organizzato in uno dei suoi showroom un secondo appuntamento con “L’impresa al centro”, una manifestazione pensata durante il lockdown per mettere a confronto colleghi imprenditori e giovani che vogliono tentare la strada dell’imprenditorialità. “Un modo per aprire le porte delle nostre aziende e raccontarle in maniera informale a tutte le persone che sono curiose del mondo dell’impresa, mettere al servizio degli altri anche le nostre migliori esperienze. Fare impresa in Sicilia è già da premio, lottiamo contro realtà troppo grandi: contro la globalizzazione o certa concorrenza sleale”. Il prossimo appuntamento è già in programma e dovrebbe tenersi in estate. “Penso una giornata di impresa al centro dedicata al wellness, alla salute e alla prevenzione”, conclude.