Rodì Milici, bimba azzannata da pitbull alla testa: trasferita in elisoccorso a Messina

A causa delle ferite alla testa la piccola è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso

Momenti di paura ieri sera a Rodì Milici, in provincia di Messina. Un pitbull ha azzannato una bambina di tre anni. A causa delle ferite alla testa, la piccola è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso.

L’intervento chirurgico

Nel corso della notte la bambina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e successivamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale messinese. Le condizioni generali non destano preoccupazione.

Indagini in corso

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’aggressione dell’animale nei confronti della bambina e individuare eventuali responsabilità.