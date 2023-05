Rapina, stamattina, in un ufficio postale a Tivoli (Roma). Un rapinatore, armato di coltello, ha portato via un bottino di circa 1000 euro. Sono subito partite le indagini della polizia. Nel corso dei controlli gli agenti di San Basilio hanno rintracciato l’uomo in zona Tor Cervara a bordo di un furgone e lo hanno arrestato con l’accusa di rapina.