I “coupon” e la pubblicità ingannevole, scoperta sala giochi abusiva nel Catanese

Coupon, apparecchi non a norma e nessuna licenza: "blitz" dei carabinieri in una sala slot di Giarre.

I carabinieri di Giarre, assieme al personale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, hanno scoperto una sala giochi totalmente abusiva nella periferia nord della città.

Ecco il bilancio dell’operazione, eseguita nell’ambito di un servizio di controllo finalizzato a prevenire e contrastare il gioco illegale e le scommesse clandestine.

Sala giochi abusiva a Giarre, il controllo

Gli accertamenti hanno interessato una sala slot abusiva della periferia nord di Giarre, di proprietà di un 34enne del posto, dove. Gli operatori hanno effettuato verifiche tecniche sui terminali VLT, le cui apparecchiature devono necessariamente rispondere a un server centrale che gestisce l’intera rete nazionale.

Il gestore, che non aveva nemmeno la licenza prevista per tale tipo di attività perché la sua domanda era stata rigettata, attirava i clienti con pubblicità ingannevoli applicate sulla vetrina e si vantava di appartenere a una nota catena di giochi e scommesse online che, in realtà, lo aveva diffidato. Il 34enne avrebbe perfino permesso di emettere “coupon” di scommesse, trovati e sequestrati dai carabinieri nella sala giochi abusiva di Giarre.

I provvedimenti

L’uomo è stato denunciato per interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e utilizzo illecito di apparecchiature per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi virtuali.