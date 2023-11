Ars, dopo tre anni riapre la nuova sala stampa

Per il taglio del nastro presente il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno

Dopo un’attesa durata tre anni questa mattina la Sala Palumbo ha riassunto il suo ruolo originario, quello di sala stampa ed è stata riconsegnata al Sindacato Stampa parlamentare siciliana. Per l’inaugurale taglio del nastro presente il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, con lui il segretario generale dell’Ars, Fabrizio Scimè, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia Roberto Gueli e il presidente della Stampa Parlamentare siciliana Alfredo Pecoraro.

Galvagno: “Il ruolo della sala stampa nella democrazia”

Oltre al gradimento per il risultato anche estetico, il presidente dell’Ars Galvagno ha dichiarato che “oggi è una bellissima giornata ma i ringraziamenti non debbono andare alla mia persona ma al significato e all’importanza e ruolo che la Sala Stampa ha nel sistema democratico. Inaugurare oggi la ‘Sala Palumbo’ ha, per me, un doppio significato perché al termine di questa breve cerimonia, proprio in questa sala si terrà la conferenza stampa riguardante l’iniziativa, da noi fortemente voluta, per la giornata del 25 novembre”.

L’evento “La Sicilia per le donne”

Si tratta de “La Sicilia per le donne”, l’evento in programma sempre a Palazzo Reale, sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è stato promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto, con il patrocinio dell’ARS, la partecipazione della Fondazione Federico II, in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario. L’evento si svolgerà nella mattinata a Catania e, nel pomeriggio, a Palermo per sottolineare l’impegno contro quella che i numeri delineano come un’emergenza ogni giorno più drammatica.