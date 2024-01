L’incidente durante la passeggiata in moto, dolore per la morte di Salvatore Emmanuele

Solarino piange la scomparsa del 35enne, vittima della tragedia avvenuta sulla Statale 124, nel Siracusano.

Dolore a Solarino, in provincia di Siracusa, per la morte di Salvatore Emmanuele: l’uomo, 35 anni, è la vittima del tragico incidente registrato nelle scorse ore sulla Statale 124, la Palazzolo-Solarino.

Nell’impatto è rimasto ferito un altro uomo, trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente che ha ucciso Salvatore Emmanuele

Rimane ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi – per cause da accertare – sulla Palazzolo-Solarino sarebbero state due moto. In seguito al violento impatto, ad avere la peggio è stato il 35enne di Solarino: per lui, purtroppo, i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. L’altra persona coinvolta, rimasta ferita, è stata trasferita in ospedale in elisoccorso.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, hanno avviato le indagini sulla tragedia.

Il cordoglio

Nel frattempo, la comunità di Solarino si stringe attorno alla famiglia di Salvatore Emmanuele. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello del sindaco Peppe Germano, che scrive: “Salvatore, un giovane sanpalisi, ha perso la vita durante una passeggiata in moto. Un’altra tragedia che si aggiunge alle tante altre che, in pochi mesi, hanno scosso la nostra Solarino. Un grande abbraccio a tutta la famiglia da parte mia e della nostra Comunità. Vi siamo vicini nel dolore”.

Foto da Facebook