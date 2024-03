Inclusione: a San Cataldo bando su immobili in comodato d’uso

A San Cataldo le proprietà comunali di via Napoli 44c e della ex scuola rurale Roccella, verranno affidate a un ente del terzo settore che le renderà comunità alloggio per soggetti con disabilità

SAN CATALDO – È stato pubblicato dal Comune di San Cataldo un bando pubblico per l’assegnazione in comodato d’uso di immobili di proprietà comunale a fini sociali. Si tratta di edifici siti in Via Napoli 44c e della ex scuola rurale Roccella, che l’amministrazione comunale ha deciso di destinare a soggetti operanti nel terzo settore tramite concessione e/o affidamento. In particolare, il Comune intende utilizzare gli immobili per promuovere le attività delle associazioni senza fine di lucro che intervengono nel settore assistenziale.

Locali da utilizzare come comunità alloggio e casa famiglia

Queste dovranno utilizzare i locali come comunità alloggio e casa famiglia destinate ad ospitare soggetti con disabilità così da soddisfare la finalità sociale della concessione e promuovere lo sviluppo della comunità sancataldese tutta. Proprio per assicurare il raggiungimento di questo scopo l’aggiudicatario non potrà mutare la destinazione d’uso dei locali. L’affidamento dell’immobile avrà la durata di nove anni a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, con possibilità di rinnovo.

Alla scadenza del periodo previsto, infatti, l’Amministrazione comunale valuterà se permangono o meno le condizioni di interesse pubblico per un nuovo affidamento stabilendo le condizioni normative per un’eventuale nuova procedura ad evidenza pubblica. Potranno presentare domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione dell’immobile soggetti del Terzo settore senza scopo di lucro, iscritti agli appositi albi (regionale e comunale) aventi comprovata esperienza negli ambiti indicati come prioritari e aventi al proprio interno adeguate professionalità in relazione alle attività proposte.

Gli interessati dovranno presentare relativa domanda di partecipazione – scaricabile dal sito ufficiale del Comune – all’ufficio Protocollo entro e non oltre le 12 del 18 marzo 2024, mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. Trascorso questo termine l’offerta non sarà più considerata valida. Nella domanda sarà necessario allegare anche l’attestazione di avvenuto sopralluogo dei locali oggetto del bando.

L’associazione interessata dovrà inoltre allegare fotocopia del documento d’identità del Presidente dell’ente; copia del bando debitamente sottoscritto in ogni pagina; statuto e dettagliata relazione delle attività svolte; e il progetto di utilizzo dell’immobile con programma/calendario delle attività unitamente all’offerta economica dell’associazione partecipante. Scaduto il termine per la presentazione delle domande sarà poi valutata e selezionata la documentazione in seduta pubblica attribuendo un punteggio che terrà conto, per esempio, dello statuto dell’associazione partecipante e del calendario delle attività previste. Infine, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti per le priorità assegnate, verrà redatta la graduatoria finale e il richiedente che risulterà primo sarà nominato aggiudicatario, stipulando così il relativo contratto con il Comune.

Apertura delle domande il 25 marzo

In particolare, l’apertura delle buste contenenti le domande avverrà, in seduta pubblica, il 25 marzo 2024 alle 12 presso il Servizio Politiche sociali del Comune di San Cataldo. Dopo la valutazione complessiva di tutta la documentazione prodotta, la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica, all’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta e alla formazione della graduatoria provvisoria, seguita infine dalla formazione di quella definitiva. Sarà possibile ricorrere contro l’assegnazione del Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.