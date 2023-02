San Giovanni La Punta, grande successo per il Carnevale “green” delle Zagare

Prosegue il progetto “Save the Nature” con iniziative di sensibilizzazione sui grandi temi ambientali

Comunicazione aziendale

È sempre più “green” la mission del Parco Commerciale Le Zagare. Lo shopping center del comune etneo di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, da ormai diversi anni ha scelto di sostenere e promuovere tutte quelle iniziative in grado di dare un concreto e incisivo contributo alla salvaguardia dell’ecosistema e del pianeta. Dopo il recente evento dei Puffi dello scorso gennaio – che ha consentito di dotare Le Zagare di un albero ecologico per la raccolta della plastica a servizio dei cittadini e di lanciare una forte campagna di sensibilizzazione per favorire azioni e pratiche virtuose a favore dell’ambiente – ancora un grande successo per il filone “Save the Nature” riproposto in occasione della festa più amata dai più piccoli, il Carnevale.

E sono stati ancora i bambini i protagonisti dei vari eventi promossi nei giorni scorsi, nel periodo più folcloristico dell’anno. In particolare, il 21 febbraio lo shopping center di San Giovanni La Punta ha organizzato una particolare sfilata in maschera, nel corso della quale – oltre a giochi e divertimento a suon di musica – sono state distribuite a tutti i bambini presenti delle matite green realizzate con materiali ecologici e delle saponette biodegradabili.

«Siamo sempre più convinti – spiega Sonia Chillè, responsabile marketing di Wave Srl – che l’impegno di Zagare a favore dell’ecosostenibilità debba essere costante e necessario, non solo per la struttura stessa del Parco Commerciale, ma anche per favorire processi green degli utenti e nella gestione dei negozi. Il Carnevale ha rappresentato un’altra tappa importante di questo nostro processo virtuoso ormai irreversibile. La nostra campagna di sensibilizzazione ambientale “Save the Nature” non finisce qui. Ci saranno tante altre iniziative». Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it ed i canali social dello shopping center dove è stato pubblicato il video ufficiale dell’evento.