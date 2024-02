Fred De Palma a Sanremo 2024 con “Il cielo non ci vuole”: vita privata, carriera e gossip

Ecco chi è Fred De Palma, protagonista al Festival di Sanremo 2024 con il branco "Il cielo non ci vuole": tutto sul rapper piemontese

30esimo ed ultimo posto al Festival di Sanremo per Fred De Palma. Come Tananai nel 2022, anche il rapper classe 1989 ha voluto celebrare goliardicamente con un esultanza in hotel l’ultima posizione occupata all’Ariston. Ma chi è Fred De Palma? Scopriamolo insieme.

Fred De Palma, ecco chi è

Fred De Palma, nome d’arte di Federico Palana, è un cantante piemoentese nato a Ceva, in provincia di Cuneo, il 3 novembre 1989. L’autore, partecipa per la prima volta al prossimo Festival di Sanremo 2024 con il brano “Il cielo non ci vuole”. Dopo essersi mostrato tra i freestyler più forti in Italia tra il 2007 e il 2010, Fred De Palma, insieme a Dirty C forma il gruppo Royal Rhymes, titolo del primo disco del duo, a cui seguirà l’Ep God Save The Royal. La svolta arriva nel 2012, quando dopo lo scioglimento del duo, firma per Roccia Music di Marracash, ma non prima di aver pubblicato il suo primo album da solista F.D.P. Partecipa al primo ep di Roccia Music nel singolo Lettera al successo, che diventerà anche il titolo del suo secondo disco, uscito nel giugno 2014. Arriveranno nei successivi tre anni, Boyfred e Hangover, che segneranno anche la pausa dalla scena rap, incominciando a flirtale con i suoni latini, anche grazie alle produzioni di Takagi e Ketra.

Le collaborazioni con Ana Mena

Il grande successo, svolta della sua carriera, arriva nel giugno 2018 quando pubblica la sua prima canzone con Ana Mena, dando vita a una delle coppie estive più ascoltate dell’ultimo quinquennio. Si comincia con D’Estate non vale, e nel 2019 arriva Una volta ancora. Il brano sarà il più ascoltato dell’estate, in grado di esser certificato 7 volte disco di platino in Italia e 5 in Spagna. La canzone vede anche la collaborazione dell’autrice Federica Abbate. Una volta ancora verrà inserito nell’album del 2o19 Uebe, che anticipa invece, nel 2021 l’uscita di Unico, che rappresenta il primo disco interamente reggaeton del cantante. I due avranno un’altra collaborazione, nell’estate 2023, con Melodia Criminal, che ha raccolto su Spotify quasi 12 milioni di stream.

Fred De Palma e la fidanzata Jori Delli

Con un post pubblicato su Instagram lo scorso 22 agosto, Fred De Palma è uscito allo scoperto con l’attuale fidanzata Jori Delli. Modella e influencer di origine albanese, nata a Mestre, Jori Delli è da anni uno dei volti di Sportitalia, dove si è occupata anche di calciomercato

“Il cielo non ci vuole”: testo e significato del brano portato da Fred De Palma a Sanremo

Questo il testo de “Il cielo non ci vuole”, il brano portato da Fred De Palma sul palco dell’Ariston.

Mi hai dato un bacio sopra la bocca

Come se fosse stata davvero l’ultima volta

Una storia finisce se non c’è nessuno

Che la racconta

Mi guardi come se il futuro fosse alla porta

E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Questo amore è una sparatoria

Con le tue armi puntate verso di me

Sparami adesso sparami ora

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

La canzone parla di un amore complicato e tormentato. L’autore esprime il desiderio di cancellare i momenti dolorosi della relazione, cercando emozioni intense anche se brevi. Nonostante i rimpianti e il dolore, chiede alla persona amata di promettergli che potranno affrontare insieme qualsiasi difficoltà, anche se sembra che il cielo non sia raggiungibile e l’inferno sia la loro realtà. La canzone racconta anche le sfide dell’amore e l’aspirazione a superare insieme le difficoltà.