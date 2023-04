Schianto frontale in galleria: veicoli distrutti, quattro feriti

Viste le gravi condizioni di due automobilisti, in volo si era alzato anche l’elicottero poi ritirato poco dopo.

Il grave sinistro, nel pomeriggio di oggi venerdì 21 aprile, si è verificato nel cuore di una galleria sulla Autostrada A10, tra San Bartolomeo al mare e Andora in zona Imperia. In particolare, nei pressi di un tratto a doppio senso di circolazione. Quattro i feriti di cui due versano in gravi condizioni.

Elisoccorso chiamato ma non necessario

Classica la dinamica, con due auto che si sarebbero scontrate frontalmente all’interno del tunnel generando un impatto talmente violento da causare la distruzione dei mezzi coinvolti.

Sul posto una ambulanza della Croce Rossa di Diano Marina, una della Croce d’Oro di Cervo , la Croce Bianca di Andora e l’automedica del 118. Viste le gravi condizioni dei feriti, in volo si era alzato anche l’elicottero Grifo di Albenga, poi ritirato poco dopo.

I feriti

Sono quattro i feriti registrati nell’incidente; una donna di 48 anni, trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, un uomo di 50 anni, anch’esso in codice rosso al Santa Corona. Meno grave una donna di 18 anni, trasportata in codice giallo al Santa Corona e un uomo , il meno grave, trasportato in codice verde. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, che hanno circoscritto l’area, la Polizia Stradale e personale dell’Autostrada. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con code anche di 8 km.