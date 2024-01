Schianto con lo scooter a Palermo, muore 43enne

L'uomo avrebbe perso il controllo della moto mentre stava sorpassando un'automobile prima dello schianto fatale

Un 43enne ha perso ha la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Palermo. Per cause ancora da chiarire, l’uomo è morto dopo lo schianto con il suo scooter in via Lanza di Scalea.

L’intevento dei soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, il 43enne avrebbe perso il controllo della moto mentre stava sorpassando un’automobile prima dello schianto fatale. Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Presenti gli agenti della polizia municipale per indagare sulla dinamica del sinistro.