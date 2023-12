Sciacca: doppio intervento in tema di sicurezza

Sulla Provinciale numero 8 di collegamento con Sambuca di Sicilia si sono conclusi i lavori di posa del nuovo asfalto; in città invece sono stati avviati pulizia delle cunette e sfangamento stradale

SCIACCA (AG) – Conclusi gli interventi per asfaltare la Strada provinciale ex consortile 8, che collega il territorio saccense a Sambuca di Sicilia. I lavori, nei tratti più critici, sono stati eseguiti proprio in questi giorni.

“È stata ripristinata – ha affermato l’assessore alle Attività produttive Francesco Dimino – la sicurezza e la transitabilità di un’importante arteria di collegamento. Una strada della viabilità rurale al servizio di tanti produttori agricoli”.

“Da tempo – ha aggiunto il rappresentante della Giunta – l’Amministrazione comunale di Sciacca segnalava al Libero Consorzio comunale di Agrigento, che ne ha la competenza, la necessità di interventi urgenti, per l’impraticabilità e la pericolosità di alcuni tratti col disagio di tanti produttori e cittadini. Con l’Ente intermedio abbiamo avuto negli ultimi mesi un’intensa interlocuzione. Abbiamo più volte segnalato lo stato delle Strade provinciali e l’urgenza di una loro riqualificazione. Finalmente si è raggiunto il risultato richiesto e atteso sull’ex consortile Sciacca-Sambuca”.

“Ringraziamo pertanto il Libero Consorzio comunale di Agrigento – ha affermato Dimino – per avere ascoltato le istanze di questa parte del territorio e avervi dato seguito nel più breve tempo possibile”.

L’assessore alle Attività produttive ha inoltre reso noto che stanno per partire i lavori di manutenzione ordinaria delle strade rurali di competenza del Comune di Sciacca: “Interventi, anche questi, importanti e attesi”.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione sul territorio comunale, sono stati avviati la pulizia delle cunette e lo sfangamento stradale, grazie a uno stanziamento di 18.000 euro nel bilancio 2023.

A fare il punto della situazione ci ha pensato l’assessore all’Ambiente, alla Gestione dei rifiuti e Bonifica Salvino Patti: “Gli interventi, che coinvolgeranno le vie Ghezzi, Figuli e Aldo Moro, insieme a ulteriori interventi mirati in tutta la città, sono fondamentali per preservare il sistema di smaltimento delle acque piovane e ridurre il rischio idraulico. La rimozione del terriccio dai cigli stradali contribuirà altresì a contrastare la crescita delle erbe infestanti, semplificando le operazioni di scerbatura manuale”.

“Un ringraziamento speciale – ha concluso il rappresentante dell’Amministrazione – va agli uffici comunali del III Settore Ambiente per l’efficace avvio dei lavori in tempi record. Il Comune di Sciacca rinnova il suo impegno per garantire un ambiente cittadino sicuro, sano e accogliente per tutti i cittadini”.