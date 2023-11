Sciacca, quando la valorizzazione della cultura si fa in versi

Pubblicato sul sito del Comune l’avviso per “Sciacca poesia”, un concorso aperto a giovani e adulti che potranno presentare opere realizzata sia in lingua italiana che in dialetto siciliano

SCIACCA (AG) – La biblioteca comunale Aurelio Cassar ha lanciato nei giorni scorsi un concorso di poesia, in lingua italiana e in lingua siciliana, dal titolo “Sciacca Poesia”.

Come spiegato dall’assessore comunale alla Cultura, Salvatore Mannino, si tratta di “un’iniziativa che abbiamo voluto dedicare a due tra i più illustri figli e interpreti della nostra città, i poeti Vincenzo Licata e Ignazio Russo, grati dell’immensa eredità, poetica, artistica, civile, che ci hanno lasciato e che vive in ognuno di noi”.

Il bando del concorso “Sciacca Poesia” è stato pubblicato nei giorni scorsi a firma del dirigente del I Settore Cultura Manlio Paglino e di Raimondo Moncada, nominato direttore artistico. Il documento si trova nella pagina “Avvisi” del sito internet istituzionale del Comune e nello spazio virtuale della Biblioteca Aurelio Cassar.

Due le categorie all’interno della gara: adulti (tutti i maggiorenni) e giovani (di età compresa tra i 13 e i 25 anni). Per ogni categoria sono previste due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia in lingua siciliana. La scadenza per l’invio degli elaborati è stata fissata per il 10 gennaio del 2024. Il concorso è a tema libero ed è gratuito.

“L’iniziativa – hanno evidenziato dal Comune di Sciacca – si propone diversi obiettivi. Tra questi quello di far conoscere e apprezzare le figure e l’opera dei grandi poeti saccensi Vincenzo Licata e Ignazio Russo, coinvolgendo i giovani e gli istituti di istruzione e di cultura; promuovere la cultura, l’espressione artistica, la socialità, la scrittura poetica; promuovere la Città di Sciacca e la poesia del suo paesaggio immerso nella natura, nell’arte, nella creatività, nella storia; dare anche un contributo ad Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, progetto che vede coinvolta anche Sciacca”.