A Sciacca spiagge sicure e a misura dei diversamente abili

L’Amministrazione comunale saccense ha adottato dei provvedimenti per garantire il servizio di salvataggio e installare nei lidi più frequentati pedane e scivole per le persone con difficoltà motorie

SCIACCA (AG) – Con l’arrivo dell’estate, il Comune ha avviato le procedure necessarie a rendere sicuro l’accesso sul litorale a tutti i bagnanti, anche diversamente abili.

Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha programmato il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge del litorale di Sciacca per la nuova stagione balneare. La Giunta comunale ha approvato un’apposita delibera che istituisce il servizio a partire dal primo luglio e fino al 3 settembre. A informare su quanto deciso dall’Esecutivo comunale sono stati il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Polizia municipale e all’Annona, Valeria Gulotta.

Postazioni di vigilanza e salvataggio sono state previste nelle località San Giorgio, Timpi Russi, Foggia e Maragani. Il servizio coprirà l’intero arco della giornata, consecutivamente, dalle ore 9 alle ore 19. Per finanziare il tutto, il Comune ha previsto un importo di 75 mila euro. A occuparsi del progetto e a seguirlo amministrativamente sarà la Polizia municipale.

Come detto, però, l’Ente ha lavorato anche per rendere le spiagge senza barriere. L’Amministrazione comunale sta infatti facendo istallare pedane e scivoli nei lidi più frequentati dai bagnanti per consentire anche ai diversamente abili e alle persone con difficoltà motorie, di accedere all’arenile senza ostacoli. A rendere noto tutto ciò sono stati gli assessori Francesco Dimino (con delega alla Tutela del mare) e Agnese Sinagra (Famiglia e Politiche sociali).

Dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, operai del Comune di Sciacca, coordinati dai funzionari Vito Friscia e Gianmarco Alì, si sono subito messi al lavoro per la collocazione delle pedane, degli scivoli (e in alcuni casi anche di scalette) per consentire la libera e agevole mobilità nelle spiagge di San Giorgio, Sovareto, Tonnara, Foggia, San Marco e Maragani.

Gli assessori Dimino e Sinagra hanno inoltre comunicato che sono state realizzate delle cosiddette “aree di manovra” (due nella località balneare di San Marco, una alla Foggia) per rendere più fluida la circolazione veicolare.